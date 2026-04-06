Τον «δρόμο» για αλλαγές στα μοντέλα πρόσληψης εργαζομένων (χωρίς άμεση εμπλοκή ΑΣΕΠ) όπως και επιλογής γενικών διευθυντών από την αγορά για τις δύο μεγάλες, και μάλιστα εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, εταιρείες ύδρευσης σε Αττική και Θεσσαλονίκη, δηλαδή τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, μέσω θεσμικών παρεμβάσεων, «ανοίγει» το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (θα διαρκέσει έως τις 14 Απριλίου η διαδικασία). Υπενθυμίζεται ότι οι διοικήσεις των εταιρειών έχουν ζητήσει θεσμικές αλλαγές και ρυθμίσεις προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προχωρήσουν τα επενδυτικά τους προγράμματα, ενόψει λειψυδρίας, για να ενισχυθούν με «φρέσκο» προσωπικό και στελέχη από την αγορά.

Σε σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου υπό τον τίτλο «Διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2023/2226 του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2023 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2025/872 του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2025 για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/16/ΕΕ σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και λοιπές διατάξεις», γίνεται αναφορά σε ρυθμίσεις που αφορούν στο πλαίσιο στελέχωσης των δύο επιχειρήσεων και εισάγονται διαδικασίες κατά παρέκκλιση του ισχύοντος καθεστώτος, καθώς και ειδικά φορολογικά ζητήματα.

Τι (θα) γίνεται με τις θέσεις γενικών διευθυντών

Ειδικότερα, και όσον αφορά στις θέσεις γενικών διευθυντών, προβλέπεται ότι θα καλύπτονται κατόπιν δημόσιας προκήρυξης με απόφαση των διοικητικών συμβουλίων των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Οι προσλήψεις θα γίνονται με συμβάσεις διάρκειας έως 4 ετών, με δυνατότητα ανανέωσης για αντίστοιχο διάστημα. Οι προς πλήρωση θέσεις, η διαδικασία επιλογής και οι στόχοι θα εγκρίνονται από τα διοικητικά συμβούλια, μετά από εισήγηση του διευθύνοντος συμβούλου. Οι αποδοχές των γενικών διευθυντών θα καθορίζονται με βάση την πολιτική αποδοχών κάθε εταιρείας, η οποία εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση και δεν θα εφαρμόζεται το ανώτατο όριο αποδοχών του ενιαίου μισθολογίου. Στη διαδικασία επιλογής μπορούν να συμμετέχουν τόσο εργαζόμενοι των εταιρειών όσο και υποψήφιοι εκτός αυτών, ενώ σε περίπτωση επιλογής εργαζομένου προβλέπεται επιστροφή του στην προηγούμενη θέση μετά τη λήξη της θητείας.

Αναφορικά με την αξιολόγηση των υποψηφίων, η διαδικασία θα γίνεται από τριμελή επιτροπή, η οποία καταρτίζει προσωρινούς πίνακες, με δυνατότητα υποβολής ενστάσεων εντός δέκα ημερών για λόγους νομιμότητας. Οι οριστικοί πίνακες εγκρίνονται από το διοικητικό συμβούλιο και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Οι προσλήψεις προσωπικού

Σε ό,τι αφορά το προσωπικό, οι εταιρείες ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ αποκτούν τη δυνατότητα πρόσληψης με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μέσω διαδικασίας που εκκινεί με δημόσια προκήρυξη και καθορίζεται κατά παρέκκλιση του ν. 4765/2021 και κάθε άλλης σχετικής διάταξης. Το ΑΣΕΠ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία επιλογής, αλλά ασκεί έλεγχο νομιμότητας της προκήρυξης, διατυπώνοντας γνώμη εντός δέκα εργάσιμων ημερών, ενώ σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του. Η προκήρυξη καθορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό θέσεων, τα απαιτούμενα προσόντα, τα κριτήρια επιλογής, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται η εντοπιότητα και η συνέντευξη, καθώς και τη διαδικασία αξιολόγησης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων πραγματοποιείται από τριμελείς επιτροπές, με ανάρτηση προσωρινών πινάκων και δυνατότητα ενστάσεων εντός δέκα ημερών. Οι ενστάσεις εξετάζονται από ειδική επιτροπή ενστάσεων, στην οποία συμμετέχει και μέλος που υποδεικνύεται από το ΑΣΕΠ, ενώ οι οριστικοί πίνακες επικυρώνονται από τα διοικητικά συμβούλια.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟΟ, δίνεται η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έμμισθης εντολής, καθώς και πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου είτε για ειδικά έργα που απαιτούν εξειδικευμένη εμπειρία είτε για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών αναγκών. Στην τελευταία περίπτωση, η διάρκεια απασχόλησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, με δυνατότητα μίας ανανέωσης, ενώ μετά τη λήξη της σύμβασης αυτή λύνεται αυτοδικαίως χωρίς αποζημίωση. Προβλέπεται επίσης ότι για πέντε έτη το προσωπικό που προσλαμβάνεται με τη νέα διαδικασία δεν μπορεί να αποσπάται ή να μετατάσσεται σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα.

Το αποθεματικό της ΕΥΔΑΠ

Επίσης, όπως και προ ημερών αναφέραμε, σε σχετική ρύθμιση γίνεται λόγος, μεταξύ άλλων, ότι «το ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό της εταιρείας, δύναται να κεφαλαιοποιηθεί σύμφωνα άρθρο περί κεφαλαιοποίησης αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων εταιρειών. H κεφαλαιοποίηση της παρούσας αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΥΔΑΠ με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού της και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος πέντε τοις εκατό (5%). Με την καταβολή του φόρου του δευτέρου εδαφίου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος της εταιρείας και των μετόχων της για το αποθεματικό που κεφαλαιοποιήθηκε. Η κεφαλαιοποίηση αυτή δεν υπόκειται σε φόρο μερισμάτων λόγω διανομής, ούτε σε παρακράτηση φόρου».