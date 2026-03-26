ΕΚΤΕΡ: Δεν υπάρχει απόφαση του ΣτΕ για την Πάρο

Σε διευκρινιστική ανακοίνωση, σχετικά με δημοσιεύματα για το επενδυτικό σχέδιο τουριστικής ανάπτυξης στην περιοχή «Κολυμπήθρες» της Πάρου, προχώρησε η ΕΚΤΕΡ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση

Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια δημοσιεύματος του ημερήσιου Τύπου αναφορικά με το επενδυτικό σχέδιο ανάπτυξης τουριστικής εγκατάστασης στην περιοχή «Κολυμπήθρες» Πάρου, και προς ορθή ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί τα ακόλουθα:

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία έως και σήμερα, η Εταιρεία δεν έχει λάβει γνώση οποιουδήποτε δημοσιευμένου πρακτικού επεξεργασίας του Συμβουλίου της Επικρατείας με αριθμό 20/2026, ούτε έχει περιέλθει σε γνώση της μέσω επίσημης κοινοποίησης ή άλλης θεσμικής διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ίδιο δημοσίευμα, η υπόθεση αφορά τροποποιημένο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που έχει υποβληθεί από τη Διοίκηση και παραπέμπεται προς εξέταση στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν υφίσταται οριστική κρίση επί του ζητήματος.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για κάθε ουσιώδη εξέλιξη.