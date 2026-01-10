Ethiopian Airlines: Ξεκίνησε την κατασκευή του μεγαλύτερου αεροδρομίου της Αφρικής

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 12,5 δισ. δολάρια.

Η Ethiopian Airlines ξεκίνησε επίσημα το Σάββατο ένα κατασκευαστικό έργο ύψους 12,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο, σύμφωνα με αξιωματούχους, θα είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Αφρικής όταν ολοκληρωθεί το 2030, στην αιθιοπική πόλη Μπισόφτου, λίγο νότια από την πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα.

Η κρατική αεροπορική εταιρεία ανέλαβε το συμβόλαιο για τον σχεδιασμό του αεροδρομίου με τέσσερις διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης, στην πόλη που βρίσκεται περίπου 45 χιλιόμετρα (28 μίλια) νοτιοανατολικά της Αντίς Αμπέμπα.

«Το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπισόφτου θα είναι το μεγαλύτερο έργο αεροπορικών υποδομών στην ιστορία της Αφρικής», δήλωσε στην πλατφόρμα X ο πρωθυπουργός Άμπιι Άχμεντ Άλι. Το αεροδρόμιο θα διαθέτει χώρο στάθμευσης για 270 αεροσκάφη και δυναμικότητα εξυπηρέτησης 110 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως.

«Αυτό είναι πάνω από τέσσερις φορές η δυναμικότητα του κύριου αεροδρομίου της Αιθιοπίας, το οποίο θα φτάσει στα όρια του με την υπάρχουσα κίνηση μέσα στα επόμενα δύο με τρία χρόνια», δήλωσε ο Άμπιι.

Ο Διευθυντής Ανάπτυξης Υποδομών και Σχεδιασμού της αεροπορικής εταιρείας, Αβραάμ Τεσφάγε, είπε στους δημοσιογράφους ότι η εταιρεία θα χρηματοδοτήσει το 30% του έργου, ενώ οι δανειστές θα καλύψουν το υπόλοιπο.

Ήδη έχει διατεθεί ποσό 610 εκατομμυρίων δολαρίων για χωματουργικές εργασίες, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα χρόνο, ανέφερε στο χώρο του έργου, με τους κύριους εργολάβους να προγραμματίζεται να ξεκινήσουν τις εργασίες τον Αύγουστο του 2026.

Το έργο αρχικά είχε εκτιμηθεί στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Άλλοι πιστωτές περιλαμβάνουν την Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης, η οποία τον Αύγουστο του προηγούμενου έτους δήλωσε ότι θα δανείσει 500 εκατομμύρια δολάρια και θα ηγηθεί των προσπαθειών για τη συγκέντρωση 8,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Χρηματοδότες από τη Μέση Ανατολή, την Ευρώπη, την Κίνα και τις ΗΠΑ έχουν δείξει έντονο ενδιαφέρον να χρηματοδοτήσουν το έργο», δήλωσε ο Αβραάμ.

Η Ethiopian Airlines είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Αφρικής. Πρόσθεσε έξι νέες διαδρομές το 2024/25, ενώ τα έσοδά της συνεχίζουν να αυξάνονται.