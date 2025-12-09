Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Trastor: Σύναψη προγράμματος εκδόσεως ΚΟΔ έως 95 εκατ. ευρώ

Trastor: Σύναψη προγράμματος εκδόσεως ΚΟΔ έως 95 εκατ. ευρώ
Η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία.

Η Trastor ανακοίνωσε ότι προχώρησε στη σύναψη Προγράμματος Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου εμπραγμάτως εξασφαλισμένου, συνολικής ονομαστικής αξίας έως 95 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 και του ν. 3156/2003, όπως ισχύουν.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η κάλυψη του ομολογιακού δανείου θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου από την Eurobank, η οποία ορίστηκε και ως Διαχειριστής Πληρωμών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.

Το κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή μέρους του υφιστάμενου δανεισμού της Εταιρείας, ενώ ποσό έως €71.300.000 θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της πλάνου, το οποίο στοχεύει στη συνέχιση της ανάπτυξης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου της, αναφέρει η εισηγμένη σε σχετική ανακοίνωση.

