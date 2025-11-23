Πόλο έλξης αποτελεί η χώρα για τα διεθνή ξενοδοχειακά brands - Οι αμερικανικές και μη αλυσίδες που δρομολογούν επενδύσεις στη χώρα μας - Ηχηρή παρουσία και των εθνικών παικτών

Ήταν μόλις το 2018, όταν στον ξενοδοχειακό χάρτη της Ελλάδας εντόπιζε κανείς 89 διεθνείς αλυσίδες φιλοξενίας που αντιστοιχούσαν μόλις στο 1% του συνόλου των μονάδων. Επτά χρόνια περίπου μετά κι έχοντας η χώρα μας επιτύχει να ανακτήσει ταχύτερα τα προπανδημικά της μεγέθη έναντι των ανταγωνιστών - καταρρίπτοντας μάλιστα το ένα τουριστικό ρεκόρ μετά το άλλο - το αποτύπωμα των διεθνών ομίλων φιλοξενίας έχει πολλαπλασιαστεί. Ακόμα και σήμερα δε, το ενδιαφέρον για σχετικές επενδύσεις παραμένει ακμαίο, με ηχηρά αμερικανικά brands να καταστρώνουν σχέδια επέκτασης εντός ελληνικών συνόρων.

Για του λόγου το αληθές, μόλις τον τελευταίο μήνα, τρεις αλυσίδες - Wyndham, Hitlon και Radisson - ανακοίνωσαν ότι φιλοδοξούν να ανοίξουν στην χώρα μας τα επόμενα χρόνια περισσότερα από 30 νέα σημεία, υπό κάποιο από τα brands τους. Τα νέα καταλύματα θα λειτουργούν είτε με την μορφή ξενοδοχείου είτε με την μορφή serviced apartments, τάση που αναπτύσσεται ραγδαία τα τελευταία χρόνια.

Έρχονται 30 νέα ξενοδοχεία διεθνών αλυσίδων την επόμενη πενταετία

Στην περίπτωση της αμερικανικής Hilton για παράδειγμα, η χώρα μας φαίνεται να αποτελεί προορισμό κλειδί για την επέκταση της στην ευρύτερη περιοχή, με τα στελέχη της αλυσίδας να διευκρινίζουν πρόσφατα ότι σχεδιάζουν να ανοίξουν 18 νέα ξενοδοχεία που θα φέρουν κάποιο από τα brand της αλυσίδας σε ορίζοντα πενταετίας. Πέντε εξ αυτών δε, αναπτύσσονται ήδη - μεταξύ των οποίων και το εμβληματικό Conrad Athens The Ilisian - με στόχο να κάνουν εγκαίνια το επόμενο έτος. Πρόκειται για δύο ξενοδοχεία στα Χανιά, το Conrad Corfu αλλά και το Anise Aluma Athens, Tapestry Collection by Hilton. Παράλληλα βέβαια δρομολογούνται επενδύσεις και στη Μύκονο αλλά και στην Πελοπόννησο ενώ αναζητούνται ευκαιρίες και σε άλλους δημοφιλείς, και μη, προορισμούς. Τα νέα καταλύματα δε θα προστεθούν στα 49 εν λειτουργία που διατηρεί ήδη ο ξενοδοχειακός κολοσσός στη χώρα μας, και τα οποία εγκαινιάστηκαν όλα τα τελευταία χρόνια.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η αμερικανική Wyndham, ανέφερε πρόσφατα ότι δρομολογεί την ενίσχυση του αποτυπώματος της στον ελληνικό χάρτη φιλοξενίας. Τα δικά της σχέδια προβλέπουν μάλιστα τον τριπλασιασμό της παρουσίας της στη χώρα μας, η οποία σήμερα επεκτείνεται σε 14 υπό λειτουργία μονάδες. Στο πλαίσιο αυτό, η Wyndham Hotels & Resorts έχει συνάψει συμφωνία με την εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων DKG Development για 12 χώρους φιλοξενίας, που θα αφορούν κατά βάση serviced apartments και δευτερευόντως ξενοδοχεία, ενώ δρομολογεί και άλλα ξενοδοχειακά πρότζεκτ στον Πειραιά, την Αττική, την Χαλκιδική αλλά και άλλους εναλλακτικούς προορισμούς της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.

Αντίστοιχα και η διεθνής αλυσίδα Radisson Hotel Group, δρομολογεί την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου με 30 ξενοδοχεία στην χώρα μας έως το 2030. Μόνο για την επόμενη διετία, η εταιρεία έχει διασφαλίσει πέντε προσθήκες, ενώ, σύμφωνα με τον Elie Milky, Chief Development Officer του ομίλου για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μέση Ανατολή και τη Βορειοανατολική Αφρική, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι θα ανακοινωθούν και νέες συμφωνίες για ξενοδοχεία. Σε κάθε περίπτωση μέχρι και το 2026 η αλυσίδα εκτιμά ότι θα λειτουργούν στη χώρα μας 15 μονάδες υπό κάποιο από τα brands της Radisson, οι οποίες θα επεκτείνονται από την Αττική έως την Πάρο, την Εύβοια και την Μάνη.

Δεδομένης της έντασης των σχετικών επενδύσεων μάλιστα, και οι τρεις αλυσίδες επεσήμαναν ότι κοιτάζουν για την περαιτέρω ανάπτυξή τους και εναλλακτικούς προορισμούς που μένουν ανεκμετάλλευτοι έναντι των δημοφιλών hot spot. Γεγονός που θα μπορούσε να λειτουργήσει ενισχυτικά τόσο στην αποσυμφόρηση των δημοφιλών προορισμών κατά τους μήνες αιχμής όσο και στην άμβλυνση της εποχικότητας του ελληνικού τουρισμού, αν τα νέα σημεία μπορούν να υποστηρίξουν κι εναλλακτικές μορφές τουρισμού πέρα από το επιτυχημένο μοντέλο του «ήλιος και θάλασσα».

Μετασχηματίζεται ο ξενοδοχειακός χάρτης της χώρας

Σε κάθε περίπτωση τα σχέδια των τριών αλυσίδων είναι απλά ενδεικτικά των αλλαγών που υφίστανται στον ξενοδοχειακό χάρτη της χώρας, ο οποίος έχει μετασχηματιστεί έντονα την τελευταία επταετία, τόσο από την επέκταση των διεθνών αλυσίδων προς την χώρα μας όσο και από την ανάπτυξη των εθνικών παικτών που διευρύνουν το αποτύπωμά τους.

Στην περίπτωση των διεθνών αλυσίδων από το 1%που ήταν το μερίδιο τους το 2018 πλέον προσεγγίζει το 4%. Σύμφωνα με το τελευταίο report της GBR Condulting, τον Οκτώβριο του 2025, είχαν παρουσία στην Ελλάδα 41 διεθνείς αλυσίδες, με 399 μονάδες διαμονής. Πρόκειται για το 3,94% του συνόλου των ξενοδοχείων και λοιπών επώνυμων καταλυμάτων και για το 8% και πλέον του συνόλου των δωματίων (37.298 δωμάτια).

Μάλιστα οι εν λόγω επενδύσεις στοχεύουν κυρίως σε μονάδες υψηλότερων κατηγοριών, τεσσάρων ή πέντε αστέρων, γεγονός που επιτυγχάνει να αναβαθμίσει και το τουριστικό προϊόν της χώρας. Όπως επισημαίνει η GBR Condulting σήμερα από τα ξενοδοχεία 5 αστέρων, το 19% ανήκει σε διεθνή αλυσίδα, αντιπροσωπεύοντας το 18% των δωματίων. Αντίστοιχα στα 4 αστέρων, λιγότερο από 2% των ξενοδοχείων και των δωματίων συνδέονται με διεθνείς αλυσίδες.

Αναπτύσσονται και οι εθνικές αλυσίδες

Ηχηρή ωστόσο είναι και η παρουσία των εθνικών παικτών με την GBR Consulting να επισημαίνει ότι δραστηριοποιούνται στη χώρα 59 εθνικές αλυσίδες με 351 μονάδες και 48.969 δωμάτια, καθώς και 64 τοπικές αλυσίδες με 296 μονάδες και 29.948 δωμάτια. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ορισμένα καταλύματα ανήκουν σε περισσότερες από μία αλυσίδες. Συγκεκριμένα 802 μονάδες αποτελούν μέρος μίας μόνο επώνυμης αλυσίδας, ενώ 244 μονάδες έχουν πολλαπλή συμμετοχή.