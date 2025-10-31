Μεγάλου (Πειραιώς): «Ρολάρει» στα στεγαστικά, βλέπει ανοδικές αναθεωρήσεις για Εθνική Ασφαλιστική

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει να τρέχει η Τράπεζα Πειραιώς στο «στίβο» της πιστωτικής επέκτασης, φτάνοντας στα 36,8 δισ. ευρώ σε ενήμερα δάνεια, με 3,1 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στο εννεάμηνο. Σήμα για καλύτερη πορεία στα στεγαστικά από την Χρήστο Μεγάλου και θετικές αναθεωρήσεις για Εθνική Ασφαλιστική.

Με αμείωτη ένταση συνεχίζει να τρέχει η Τράπεζα Πειραιώς στο «στίβο» της πιστωτικής επέκτασης, φτάνοντας στα 36,8 δισ. ευρώ σε ενήμερα δάνεια, με 3,1 δισ. ευρώ καθαρή πιστωτική επέκταση στο εννεάμηνο. Υπό αυτό το πρίσμα, η διοίκηση της τράπεζας αναβάθμισε εκ νέου το στόχο της για καθαρή πιστωτική επέκταση σε επίπεδα άνω των 3,5 δισ. από 3 δισ. προηγουμένως.

Κατά το τρίτο τρίμηνο, η Πειραιώς προχώρησε σε εκταμιεύσεις δανείων ύψους 3,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 1,7 δισ. αφορούν μεγάλες εταιρικές χορηγήσεις, structured finance και shipping. Επιπλέον 1,2 δισ. ευρώ δάνεια δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον αγροτικό τομέα, ενώ 290 εκατ. αφορούν δάνεια ιδιωτών, με τα στεγαστικά να ανεβάζουν ρυθμούς, φτάνοντας τα 190 εκατ. ευρώ. Ως προς τα στεγαστικά, η διοίκηση της Πειραιώς εκτιμά ότι φέτος θα περάσουν σε θετικό έδαφος, κατά 60 εκατ. ευρώ (εκταμιεύσεις περίπου 620 εκατ. έναντι αποπληρωμών περίπου 560 εκατ. ευρώ).

Σχετικά με το πλαίσιο ανάπτυξης της αγοράς των στεγαστικών ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Χρήστος Μεγάλου εκτίμησε ότι πρόκειται για μια αλλαγή στον τρόπο που εξελίσσονται τα πράγματα στην εγχώρια αγορά. Αυτό αντανακλάται στο ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον που παρατηρείται σε όλους τους τομείς για τα στεγαστικά, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα νέες εκταμιεύσεις. Το επιτυχημένο πρόγραμμα «Σπίτι μου II» δεν έχει περάσει ακόμη σε φάση εκταμιεύσεων, επομένως η διοίκηση αναμένει ότι αυτό θα τεθεί σε ισχύ προς το τέλος αυτού του τριμήνου, αλλά κυρίως προς τη νέα χρονιά. «Προβλέπουμε, λοιπόν, καθαρή πιστωτική ανάπτυξη στα στεγαστικά δάνεια, και θα επανέλθουμε με νέο guidance για το 2026, όπου αναμένουμε περαιτέρω ισχυροποίηση σε αυτό το τμήμα δανείων», ανέφερε ο Χρ. Μεγάλου.

Συνολικά, οι αποπληρωμές διαμορφώθηκαν στα 2,3 δισ. ευρώ, χωρίς να προκύπτει ουσιαστική αρνητική επίπτωση από FX στα ναυτιλιακά (δολαριακά) δάνεια. Το μέσο spread στις εταιρικές χορηγήσεις από πλευράς Πειραιώς υποχώρησε κοντά στο 2,2% έναντι εύρους 2,5% - 1,9% από τον ανταγωνισμό, με yields στο 3,8%, ανάλογα της αγοράς.

Όπως ανέφερε ο κ. Θεόδωρος Γναρδέλλης CFO της Πειραιώς, η ήπια υποχώρηση του spread υπεραντισταθμίζεται από την αύξηση του όγκου δανείων, δημιουργώντας μια θετική κατάσταση στα καθαρά έσοδα από τόκους στη βάση των ανοιγμάτων της τράπεζας. Ο ίδιος βλέπει σταθεροποίηση στο καθαρό επιτοκιακό περιθώριο της τράπεζας και ανάκαμψη των καθαρών εσόδων από τόκους στο τέταρτο τρίμηνο.

Η Πειραιώς αναβάθμισε το δείκτη ROTE στο 15% για φέτος, από 14% προηγουμένως, επίπεδο που κρίνονταν ως αρκετά συντηρητικό. Επίσης τα EPS αναθεωρήθηκαν σε επίπεδα άνω των 0,80 ευρώ ανά μετοχή για φέτος, κάτι που σε μεγάλο βαθμό έχει προεξοφληθεί από το consensus που βρίσκεται ήδη στα 0,862 ευρώ ανά μετοχή. Το οργανικό κόστος κινδύνου αυξήθηκε στο 0,49% - παρά τον μηδενικό σχηματισμό μη εξυπηρετούμενων - σε ευθυγράμμιση με τον ετήσιο στόχο, ενώ ο δείκτης NPE υποχώρησε στο 2,5%, από 2,6% με κάλυψη στο 71%, από 67,4% στο δεύτερο τρίμηνο. Επισημαίνεται η σταδιακή μείωση των προμηθειών διαχείρισης NPE. Οι συνολικές απομειώσεις δανείων για το τρίμηνο ανήλθαν σε 68 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από προμήθειες της τράπεζας υποχώρησαν ελαφρώς στα 164 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, έναντι 166 εκατ. στο δεύτερο και των 168 εκατ. που ανέμεναν οι αναλυτές. Αντίστοιχα τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν ελαφρώς χαμηλότερα από το δεύτερο τρίμηνο, στα 471 εκατ. ευρώ, έναντι 472 εκατ. ευρώ που ανέμενε το consensus. Ο στόχος των 1,9 δισ. ευρώ για φέτος θεωρείται εφικτός από την τράπεζα, τη στιγμή που βλέπει υπέρβαση αυτών το 2026. Τα καθαρά κέρδη της Πειραιώς διαμορφώθηκαν στα 261 εκατ. ευρώ, σε ευθυγράμμιση με το consensus, λαμβάνοντας εξ ολοκλήρου πρόβλεψη 25 εκατ. για το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Ευρύτερα, στο τρίτο τρίμηνο, η οργανική παραγωγή κεφαλαίου διαμορφώθηκε στις 80 μονάδες βάσης περίπου, με την πιστωτική επέκταση να επιφέρει μείωση 20 μονάδων βάσης περίπου και την πρόβλεψη για payout 50% άλλες 40 μονάδες. Έτσι, ο δείκτης CET1 κινήθηκε υψηλότερα στο 14,4% από 14,2% το προηγούμενο τρίμηνο, ενσωματώνοντας 340 εκατ. σωρευτική μείωση για την κάλυψη NPE calendar provision shortfall που σχετίζεται με κρατικά εγγυημένα ανοίγματα και την απόσβεση DTC. Επιπλέον, υπάρχει απόθεμα περίπου 460 μονάδων βάσης πλέον του P2G (16%), ή περίπου 310 μονάδες βάσης συμπεριλαμβάνοντας την εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Πειραιώς, στα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου θα ξεδιπλωθεί πιο διεξοδικά το «story» της Εθνικής Ασφαλιστικής. Ωστόσο, ο Θ. Γναρδέλλης, έδωσε μια πρώτη «γεύση», λέγοντας πως οι γραμμές καθοδήγησης για το 2026 - 2027 παραμένουν, αλλά για το 2028, το οποίο θεωρείται μεταβατικό έτος, προκύπτουν σημαντικά περιθώρια ανοδικών αναθεωρήσεων σε σχέση με την τρέχουσα καθοδήγηση, με την ενσωμάτωση του bancassurance και του franchise Εθνικής Ασφαλιστικής στο δίκτυο της Πειραιώς. «Είναι σαν μια πρώτη φάση με πολλά ακόμη πλεονεκτήματα προς αξιοποίηση, εστιάζοντας κυρίως στην ενίσχυση της ασφάλισης προστασίας, η οποία ακόμη και στις τρέχουσες συμβάσεις bancassurance, συμπεριλαμβανομένης της δικής μας, έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει», ανέφερε ο Θ. Γναρδέλλης.

Σχετικά με το Danish Compromise, ο CFO της Πειραιώς τόνισε πως πρόκειται για «ένα ταξίδι δύο ετών μέχρι να μπορέσουμε να εδραιωθούμε σε εποπτικές υποβολές και διαλόγους, καθώς και σε εσωτερικές εξελίξεις διακυβέρνησης. Το καθεστώς FICO (Financial Conglomerate) έχει κάποια όρια όπως ορίζει η οδηγία του 2002, αλλά θα έλεγα ότι αυτά είναι δευτερεύοντα για εμάς αυτή τη στιγμή. Μας ενδιαφέρει να κερδίσουμε σε απόδοση χωρίς την εφαρμογή του Danish Compromise διασφαλίζοντας ότι η Εθνική Ασφαλιστική θα αποτελέσει ένα επιτυχημένο «story» δημιουργίας αξίας». Ο ίδιος συμπλήρωσε πως το καθεστώς FICO και το Danish Compromise θα έρθουν, «ως κερασάκι στο κεφάλαιο όταν συμβεί, αλλά σίγουρα δεν είναι τίποτα βραχυπρόθεσμα. Και δεν θέλουμε να το αφήσουμε να μας αποσπάσει την προσοχή στην επίτευξη των στόχων κερδοφορίας της Εθνικής Ασφαλιστικής».