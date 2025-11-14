Μοτοδυναμική: Deal με P.M. TSERIOTIS για το 30% στη θυγατρική Blue Horizon

Η θυγατρική θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, η Εταιρεία θα κατέχει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής και η P.M. TSERIOTIS LTD το 30%.

Ιδιωτικό Συμφωνητικό Κάλυψης Μετοχών και Συμφωνίας Μετόχων με την κυπριακή εταιρεία "P.M. TSERIOTIS LTD", συμφερόντων του μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, κ. Αλέξανδρου Διογένους, αναφορικά με τη θυγατρική εταιρεία της Blue Horizon συνήψε σήμερα (14.11.2025) η Μοτοδυναμική.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, βάσει των ειδικών όρων του Συμφωνητικού, η θυγατρική θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, μετά την ολοκλήρωση της οποίας, η Εταιρεία θα κατέχει το 70% του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής και η P.M. TSERIOTIS LTD το 30%.

Περαιτέρω, δυνάμει του Συμφωνητικού, η Εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση, μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Θυγατρικής, να εκχωρήσει στην Θυγατρική τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την δραστηριότητά της ως διανομέας οχημάτων και αξεσουάρ της ολλανδικής εταιρίας "NIO NEXTEV EUROPE HOLDING B.V." στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Κύπρο, όπως τονίζει η εισηγμένη.