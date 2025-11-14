Μπρατάκος: Η επιβολή δασμών στα μικροδέματα δημιουργεί συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, σχολίασε τη θέση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και τη στήριξη της πρότασης του ECOFIN για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, σχολιάζοντας τη θέση του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, και τη στήριξη της πρότασης του ECOFIN για άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η τοποθέτηση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκου Πιερρακάκη, στις Βρυξέλλες αποτελεί μια ξεκάθαρη και τολμηρή παρέμβαση προς όφελος της υγιούς επιχειρηματικότητας στην Ευρώπη.

Η άμεση επιβολή δασμών στα μικροδέματα από τρίτες χώρες — χωρίς το όριο των 150 ευρώ — είναι μια αναγκαία μεταρρύθμιση που εξασφαλίζει διαφάνεια στο ηλεκτρονικό εμπόριο, προστατεύει τον Ευρωπαίο καταναλωτή και, πάνω από όλα, δημιουργεί συνθήκες δίκαιου ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές και ελληνικές επιχειρήσεις.

Ως ΕΒΕΑ στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που θωρακίζει την αγορά από αθέμιτες πρακτικές και ενισχύει τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με κανόνες. Η θέση της Ελλάδας, όπως εκφράστηκε σήμερα, βρίσκεται στη σωστή κατεύθυνση: ένα ξεκάθαρο πλαίσιο, κοινό για όλους, που επιτρέπει στην υγιή επιχειρηματικότητα να αναπτυχθεί, να καινοτομήσει και να επενδύσει.

Οι Έλληνες επιχειρηματίες ζητούν εδώ και χρόνια ένα δίκαιο και σύγχρονο ευρωπαϊκό τελωνειακό καθεστώς. Η συζήτηση στο ECOFIN και η στάση της χώρας μας αποτελούν ένα καθοριστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».