Google: Αντιμέτωπη με αγωγή για χρήση του Gemini για την υποκλοπή προσωπικών δεδομένων

Στο παρελθόν, οι χρήστες των εφαρμογών Gmail, Chat και Meet είχαν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να ενεργοποιήσουν το Gemini, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Ωστόσο, η Google ενεργοποίησε «κρυφά» τη συγκεκριμένη δυνατότητα AI για όλες τις εφαρμογές, «χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των χρηστών».

Αγωγή κατά της Google κατατέθηκε στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ, Βόρεια Περιφέρεια της Καλιφόρνια, με την κατηγορία ότι χρησιμοποιεί τον «βοηθό» τεχνητής νοημοσύνης Gemini για να παρακολουθεί παράνομα τις ιδιωτικές επικοινωνίες των χρηστών σε Gmail, άμεσα μηνύματα και βιντεοκλήσεις/βιντεοδιασκέψεις.

Στο παρελθόν, οι χρήστες των εφαρμογών Gmail, Chat και Meet είχαν τη δυνατότητα, αν θέλουν, να ενεργοποιήσουν το Gemini, όπως μεταδίδει το Bloomberg. Ωστόσο, η Google ενεργοποίησε «κρυφά» τη συγκεκριμένη δυνατότητα AI για όλες τις εφαρμογές, «χωρίς τη γνώση ή τη συγκατάθεση των χρηστών», σύμφωνα με την καταγγελία που κατατέθηκε την Τρίτη στο ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ της Καλιφόρνια.

Αν και η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες να «κλείσουν» το Gemini, πρέπει να αναζητήσουν τις ρυθμίσεις απορρήτου της Google για να απενεργοποιήσουν το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με την προτεινόμενη ομαδική αγωγή.

Αν δεν κάνουν αυτό το βήμα, η Google χρησιμοποιεί το Gemini για να «έχει πρόσβαση και να εκμεταλλεύεται ολόκληρο το ιστορικό των ιδιωτικών επικοινωνιών των χρηστών της, συμπεριλαμβανομένων κυριολεκτικά όλων των email και των συνημμένων που έχουν σταλεί και ληφθεί στους λογαριασμούς Gmail τους», σύμφωνα με την καταγγελία.

Η αγωγή ισχυρίζεται ότι η Google παραβιάζει τον Νόμο περί Παραβίασης της Ιδιωτικής Ζωής της Καλιφόρνιας, έναν νόμο του 1967 που απαγορεύει την κρυφή υποκλοπή και καταγραφή εμπιστευτικών επικοινωνιών χωρίς τη συγκατάθεση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Η Google δεν έχει απαντήσει μέχρι ώρας σε κανένα αίτημα για σχόλια.