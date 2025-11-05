Δωρεά των ΔΕΣΦΑ, Senfluga και Gastrade για τις σχολικές υποδομές στον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ο ΔΕΣΦΑ, η Senfluga και η Gastrade ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια σημαντική πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, υλοποιώντας συνολική δωρεά ύψους περίπου 330.000€.

Η κοινή δωρεά παρουσιάστηκε επίσημα σήμερα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, παρουσία της CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli - η οποία εκπροσώπησε και τη Senfluga για την περίσταση - καθώς και του Αντιπροέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της Gastrade, Κωστή Σιφναίου, οι οποίοι παρέδωσαν από κοινού τη δωρεά στον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Ιωάννη Ζαμπούκη.

Με γνώμονα τη δέσμευση να προσφέρει στους νέους της Αλεξανδρούπολης σύγχρονους και ελκυστικούς χώρους για παιχνίδι και άθληση, η πρωτοβουλία αναβαθμίζει σημαντικά τις τοπικές σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, με την ανακατασκευή τριών προαυλίων σε νηπιαγωγεία στο κέντρο της Αλεξανδρούπολης, εγκαθιστώντας καινούργιες και ασφαλείς παιδικές χαρές, καθώς και την ανακαίνιση έξι σχολικών αθλητικών κέντρων που εξυπηρετούν οκτώ εκπαιδευτικές μονάδες συνολικά, σε δημοτικά, γυμνάσια και επαγγελματικά λύκεια. Οι αναβαθμίσεις περιλαμβάνουν την εγκατάσταση συνθετικού δαπέδου, κατάλληλου για όλα τα αθλήματα (μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ κ.λπ.) σε υπαίθρια γήπεδα, δημιουργώντας ασφαλείς και χωρίς αποκλεισμούς χώρους για σωματική άσκηση και αναψυχή για περισσότερους από 3.000 μαθητές.

Η κοινή πρωτοβουλία επεκτείνεται επίσης στην ευρύτερη ασφάλεια και ανθεκτικότητα της κοινότητας, με τη δωρεά δύο πλήρως εξοπλισμένων πολυχρηστικών οχημάτων 4x4 στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Κάθε όχημα είναι εξοπλισμένο με αυτόνομο σύστημα πυρόσβεσης,, αποχιονισμού και διασποράς αλατιού , επιτρέποντας στις τοπικές αρχές να ανταποκρίνονται πιο αποτελεσματικά σε πυρκαγιές, πλημμύρες, έντονες χιονοπτώσεις και άλλες καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, οι τρεις εταιρείες χρηματοδότησαν την προμήθεια ενός 9θέσιου βαν, το οποίο θα λειτουργεί ως κέντρο διοίκησης και συντονισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Το συγκεκριμένο όχημα θα ενισχύσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα και την ικανότητα συντονισμού της Ομάδας Πολιτικής Προστασίαςόπου χρειάζεται. Αυτά τα οχήματα θα υποστηρίξουν επίσης τις επιχειρήσεις εκκένωσης, τη μεταφορά εξοπλισμού και τη διανομή βασικών αγαθών κατά τη διάρκεια έκτακτων αναγκών - ωφελώντας άμεσα περισσότερους από 100.000 κατοίκους.

Κατά την εκδήλωση, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, Ιωάννης Ζαμπούκης, σημείωσε: «Ευχαριστούμε θερμά το ΔΕΣΦΑ, τη Senfluga και τη Gastrade για αυτή τη σημαντική και απτή συνεισφορά στον Δήμο μας και στους πολίτες μας. Μέσω αυτής της κοινής πρωτοβουλίας, η Αλεξανδρούπολη γίνεται ισχυρότερη, ασφαλέστερη και πιο ανθεκτική. Η αναβάθμιση των σχολείων και των αθλητικών εγκαταστάσεών μας δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας - για την εκπαίδευση, το παιχνίδι και την ανάπτυξή τους - ενώ τα νέα οχήματα πολιτικής προστασίας ενισχύουν σημαντικά την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, από πυρκαγιές έως πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτή η συνεργασία μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα αποτελεί πρότυπο για το πώς η συνεργασία μπορεί να βελτιώσει άμεσα την καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Εκ μέρους του Δήμου Αλεξανδρούπολης, εκφράζω την ευγνωμοσύνη μας για αυτή τη σημαντική πράξη αλληλεγγύης και κοινωνικής ευθύνης, η οποία αποδεικνύει στην πράξη τι σημαίνει να επενδύεις στο μέλλον και στην ασφάλεια της κοινότητάς μας».

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που βρισκόμαστε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη για να γιορτάσουμε την κοινή δωρεά που υλοποιήσαμε μαζί με τον κύριο μέτοχό μας Senfluga και την Gastrade, στο πλαίσιο της συνεχούς υποστήριξής μας προς τις κοινότητες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε προχωρήσει πρόσφατα σε επενδύσεις που αγγίζουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ στην περιοχή και θέλουμε να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη σχέση μας με τις τοπικές κοινότητες», δήλωσε η Maria Rita Galli, CEO του ΔΕΣΦΑ. «Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία που υποστηρίζει την πολιτική προστασία, καθώς και την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων τριών νηπιαγωγείων και των αθλητικών εγκαταστάσεων έξι σχολείων, αποτελεί έμπρακτη απόδειξη αυτής της προσπάθειας και της στενής σχέσης που έχουμε αναπτύξει με τις τοπικές κοινότητες».

«Για την Gastrade, η Αλεξανδρούπολη είναι το σπίτι μας και έχουμε δεσμευτεί να ανταποδώσουμε στην κοινότητα, όχι μόνο μέσω έργων, αλλά και μέσω δράσεων που κάνουν πραγματική διαφορά στη ζωή των ανθρώπων της», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Σιφναίος, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade. «Η συνεργασία μας με το ΔΕΣΦΑ και τη Senfluga είναι ένα τέλειο παράδειγμα του πώς, ενώνοντας τις δυνάμεις μας, μπορούμε να υποστηρίξουμε πραγματικά την τοπική κοινότητα. Διότι, στο τέλος της ημέρας, η πραγματική ενέργεια προέρχεται από τους ανθρώπους και από την εμπιστοσύνη που χτίζουμε μαζί».