Harley-Davidson: Στα 1,34 δισ. δολάρια τα έσοδα γ' τριμήνου - Πάνω από τις εκτιμήσεις

Υψηλότερα των εκτιμήσεων κέρδη και έσοδα κατέγραψε η Harley-Davidson για το τρίτο τρίμηνο, χάρη στα μέτρα εξοικονόμησης κόστους που είχε εφαρμόσει και τα ισχυρά περιθώρια κέρδους από τα custom touring μοντέλα της.

Ειδικότερα, τα κέρδη της εταιρείας για το γ' τρίμηνο ανήλθαν στα 377 εκατ. δολάρια, ή 3,10 δολάρια ανά μετοχή, από 119 εκατ. δολάρια, ή 91 σεντς ανά μετοχή, την ίδια περίοδο πέρσι.

Τα έσοδα της Harley για το γ' τρίμηνο άγγιξαν τα 1,34 δισ. δολάρια, σε σύγκριση με 1,15 δισ. δολάρια ένα χρόνο νωρίτερα.

Η μετοχή της παλαιότερης κατασκευάστριας μοτοσικλετών ενισχύεται σχεδόν 2% στις προσυνεδριακές συναλλαγές του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης.

Οι καταναλωτές αξιολογούν πιο αυστηρά και μετριάζουν πλέον τις αγορές τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει χαμηλότερη ζήτηση για οχήματα αναψυχής στις ΗΠΑ, καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις και οι δασμοί επιδεινώνουν την κατάσταση.

Ωστόσο, η Harley έχει εφαρμόσει διάφορα μέτρα εξοικονόμησης κόστους και έχει προσπαθήσει να σημειώσει πρόοδο με τους νεότερους οδηγούς της, οι οποίοι θέλουν ελαφρύτερες, αποδοτικότερες και πιο προσιτές μοτοσικλέτες.

Η κατασκευάστρια μοτοσικλετών είχε βασιστεί στους μεγαλύτερους σε ηλικία, εύπορους πελάτες της όλα αυτά τα χρόνια, μια τακτική που σταδιακά αλλάζει για να προσεγγίσει νέους -και νεότερους σε ηλικία- πελάτες.

Το τελευταίο τρίμηνο, η εταιρεία επιβεβαίωσε την κυκλοφορία ενός μικρότερου μοντέλου "Sprint", που απευθύνεται στις αγορές των ΗΠΑ και του εξωτερικού με κόστος κάτω των 6.000 δολαρίων.

Η εταιρεία ανέφερε ότι θα συνεχίσει να μην δημοσιεύει την ετήσια πρόβλεψή της, αλλά σημείωσε δασμολογική επιβάρυνση 27 εκατ. δολαρίων.