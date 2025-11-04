Τι σηματοδοτεί το deal Κυρ Γιάννη - Κτήμα Σιγάλα

Πως ισχυροποιείται έτι περαιτέρω ένας σημαντικός πόλος της ελληνικής αγοράς οίνου. Η σύμπραξη που ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και οδήγησε σε πλήρη εξαγορά. Το deal σε αριθμούς.

Νέα δεδομένα για τον εγχώριο οινικό χάρτη δημιουργεί η επιχειρηματική συμφωνία που ανακοινώθηκε πριν λίγες ώρες και ισχυροποιεί έτι περαιτέρω έναν ήδη σημαντικό πόλο της ελληνικής αγοράς οίνου.

Ο λόγος για την πλήρη εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα από την Κυρ Γιάννη, καθώς ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών από εταιρεία συμφερόντων Θανάση Μαρτίνου.

Η εξέλιξη μιας μακράς σχέσης

Η σχέση της Κυρ - Γιάννη με το Κτήμα Σιγάλα ξεκίνησε το 2009, στηρίζοντας το όραμα του Πάρι Σιγάλα που ανέδειξε τη Σαντορίνη στο παγκόσμιο οινικό στερέωμα. Από το 2020, η Κυρ - Γιάννη ανέλαβε το management και έθεσε σε εφαρμογή ένα πολυετές πλάνο επενδύσεων σε ανθρώπους, αμπελώνες και υποδομές. Προτεραιότητα ήταν η ανάθεση της νέας εποχής σε μια ομάδα νέων επιστημόνων, με επικεφαλής την οινολόγο Σάρα Ιακωβίδου, τους γεωπόνους Στράτο Guillame Ξυράφη και Κώστα Τέλλη, καθώς και τον Γιάννη Μπουτάρη, γιο του Στέλλιου Μπουτάρη και 6η γενιά στο κρασί που ξεκίνησε τη δική του πορεία από τη Σαντορίνη.

Η σχέση αυτή πέρασε πλέον σε μια νέα εποχή, μετά την πλήρη εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα. Πλέον το εμβληματικό οινοποιείο της Σαντορίνης περνά πλέον εξ ολοκλήρου στην οικογένεια της Κυρ - Γιάννη.

Η επόμενη μέρα με στόχο τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ

Με την εν λόγω εξαγορά, η Κυρ - Γιάννη ενδυναμώνει το αποτύπωμά της στον ελληνικό και διεθνή οινικό χάρτη και καθιερώνεται ως κορυφαίος πρεσβευτής του ελληνικού κρασιού διεθνώς, καθώς δημιουργείται ένα νέο, εξόχως ανταγωνιστικό σχήμα που ενώνει τρεις κορυφαίες αμπελοοινικές ζώνες της χώρας: Νάουσα και Αμύνταιο με το Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Σαντορίνη με το Κτήμα Σιγάλα. Κοινός τόπος και στόχος, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανάδειξη των μοναδικών terroirs και η παραγωγή κρασιών υψηλής ποιότητας.

Η επιχειρηματική δυναμική και εξωστρέφεια της οικογένειας Κυρ - Γιάννη αναμένεται να ξεπεράσει συνολικά τα 20 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών, με παρουσία σε 55 χώρες και τις εξαγωγές να αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ.

Η δε επένδυση στον ποιοτικό, βιώσιμο οινοτουρισμό αποτελεί επίσης αιχμή του δόρατος του νέου σχήματος. Μόνο φέτος περισσότεροι από 35.000 επισκέπτες επισκέφθηκαν τους τρεις προορισμούς -Νάουσα, Αμύνταιο και Σαντορίνη - των Κτημάτων Κυρ-Γιάννη και Σιγάλα αντίστοιχα.

Η Κυρ Γιάννη

Η Κυρ Γιάννη κινείται σε ανοδική τροχιά τα τελευταία χρόνια. Με τα αδέλφια Στέλλιο και Μιχάλη Μπουτάρη στη διοίκηση (σ.σ. γιων του ιδρυτή Γιάννη Μπουτάρη), η εταιρεία διαγράφει μια σημαντική πορεία στον εγχώριο κλάδο του κρασιού.

Σύμφωνα δε με τις τελευταίες οικονομικές της καταστάσεις, το 2024 αποδείχθηκε χρονιά ανάπτυξης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 16 εκατ. ευρώ από 14,4 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η καθαρή κερδοφορία, αγγίζοντας τα 1,8 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 1,7 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση.

Η Κυρ-Γιάννη ιδρύθηκε το 1997 από το Γιάννη Μπουτάρη, μια από τις ξεχωριστές μορφές της ελληνικής οινοποιίας, όταν εκείνος αποχώρησε από την οικογενειακή οινοποιητική εταιρεία που είχε δημιουργήσει ο παππούς του το 1879.

Το Κτήμα Σιγάλα

Σήμερα, το Κτήμα Σιγάλα καλλιεργεί 450 στρέμματα στην Οία και στις γύρω περιοχές στο βόρειο τμήμα του νησιού, έχοντας ήδη ολοκληρώσει νέες φυτεύσεις 170 στρεμμάτων. Παράλληλα, εφαρμόζονται καινοτόμες πρακτικές βιώσιμης αμπελοκαλλιέργειας και διαχείρισης νερού, ενώ υλοποιείται και ένα πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης του γκρίζου νερού σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τη ΔΕΥΑ Θήρας και τον Σύνδεσμο Οινοποιών Σαντορίνης.

Για το 2024, εμφάνισε κύκλο εργασιών 3,50 εκατ. ευρώ μειωμένο κατά περίπου 4,02% έναντι κύκλου εργασιών 3,65 εκατ. ευρώ το 2023 και κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) στα επίπεδα των 638.901,67 ευρώ έναντι ποσού 1.080.805,19 ευρώ το 2023. Η τελική γραμμή του ισολογισμού έδειξε ζημιές 22.143,92 ευρώ το 2024, έναντι κερδών 464.799,71 ευρώ στη χρήση 2023.

«Η εξαγορά του Κτήματος Σιγάλα είναι η πιο ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης στη Σαντορίνη», δηλώνει ο οινοποιός και Διευθύνων Σύμβουλος της Κυρ-Γιάννη, Στέλλιος Μπουτάρης. «Έχουμε βαθιές ρίζες στο νησί, στο οποίο έκανα και εγώ τον πρώτο μου τρύγο το 1985. Πιστεύουμε στη μοναδικότητα της Σαντορίνης και επενδύουμε στο βιώσιμο μέλλον της, με σεβασμό στην παράδοση και συστηματική επένδυση στην επιστήμη και την καινοτομία. Ο φετινός τρύγος έδωσε τροφή σε έντονη ανησυχία έως και αμφισβήτηση. Αυτές είναι οι στιγμές που αποδεικνύεις αν έχεις σχέδιο – και εμείς έχουμε», τονίζει.