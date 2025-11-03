Μειώνονται οι δικαστικές «περιπέτειες» για την Elbisco

Αποσύρει το αίτημά του για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας ο Δημήτρης Μίσιος. Τι αναφέρει επίσημο έγγραφο ημερομηνίας 31 Οκτωβρίου.

Αντιμέτωπη με μια… δικαστική υπόθεση λιγότερη βρίσκεται πλέον η Elbisco, μια από τις πιο γνωστές εταιρείες τροφίμων της χώρας με περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες επιχειρηματικής διαδρομής.

Όπως προκύπτει από επίσημο έγγραφο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ στα τέλη Οκτωβρίου, ο Δημήτρης Μίσιος αποφάσισε να παραιτηθεί από το αίτημά του για λύση και εκκαθάριση της εταιρείας.

Όπως είχε αναφέρει το insider.gr, ήταν στις 4 Ιουνίου 2025 όταν κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δικαστική αίτηση για λύση της εταιρείας από τον Δημήτρη Μίσιο. Ο κ. Μίσιος αιτείτο να γίνει δεκτή η αίτηση, να διαταχθεί η λύση της εταιρείας και να καταδικαστεί η εταιρεία στη δικαστική δαπάνη.

Το νέο έγγραφο

Ωστόσο, το νέο έγγραφο που καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ αφορά σε «δήλωση παραίτησης από το δικόγραφο αίτηση».

«Σύμφωνα με το άρθρο 294 ΚΠολΔ, διά της παρούσης δηλώνω ότι παραιτούμαι από το δικόγραφο της από 02.06.2025 με ΓΑΚ: 138291/2025 και ΕΑΚ: 13393/2025 αίτησής μου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία δικαιοδοσία), με την οποία ζητούσα σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 1 περ. ν' ν. 4548/2018 να διαταχθεί η λύση της εταιρείας και να τεθεί σε εκκαθάριση, με ταυτόχρονο ορισμό των εκκαθαριστών, λόγω μη έγκρισης και δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τις εταιρικές χρήσεις των ετών 2022 και 2023», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Η απόσυρση του αιτήματος του κ. Μίσιου ήταν εν πολλοίς αναμενόμενη, αφού σε διάστημα περίπου 2,5 μηνών (σ.σ. μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2025) η Elbisco προχώρησε στη δημοσιοποίηση των οικονομικών της μεγεθών για τις χρήσεις 2022 και 2023.

Σε ανακοίνωση που είχε εκδώσει το καλοκαίρι η Elbisco χαρακτήριζε άνευ νομίμου ερείσματος και απορριπτέα την αίτηση για λύση και εκκαθάριση, σημειώνοντας ότι η εταιρεία έχει τεθεί σε προσωρινή αναστολή καταχώρησης εταιρικών ανακοινώσεων στο ΓΕΜΗ για τυπικούς και μόνο λόγους. Παράλληλα, σχολίαζε πως την αίτηση για λύση και εκκαθάριση την κατέθεσε μέτοχος που απέκτησε 70 μετοχές της εταιρείας και δη «νεότευκτος μέτοχος, ο οποίος κατέχει ποσοστό μόλις 0,0001%του μετοχικού της κεφαλαίου».

Οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν με καθυστέρηση

Ειδικότερα, στη χρήση 2022 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατέγραψε αύξηση 13,7%, αγγίζοντας τα 110,96 εκατ. ευρώ, ενώ τα μικτά κέρδη παρουσίασαν μείωση της τάξης του 6,5%, αντανακλώντας τα αυξημένα κόστη παραγωγής εξαιτίας των υψηλών τιμών ενέργειας και πρώτων υλών, καθώς και της παρατεταμένης διαταραχής των εφοδιαστικών αλυσίδων που χαρακτήρισε την εν λόγω περίοδο. Παράλληλα, η θυγατρική εταιρεία Zito Luks κατέγραψε αύξηση πωλήσεων κατά 20,6% το 2022, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά στην αυξημένη ζήτηση και διατηρώντας υγιές μικτό περιθώριο 24,6%, χάρη σε στοχευμένες ανατιμήσεις.

Στη χρήση 2023, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 114,8 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 3,4% σε σχέση με το 2022, ενώ τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 36,1 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 11,2%. Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε στο 31,5% από 29,3% το προηγούμενο έτος, αντανακλώντας τον αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους και τη βελτίωση της παραγωγικότητας. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) αυξήθηκε θεαματικά κατά 77,8%, φτάνοντας τα 9,9 εκατ. ευρώ. Σημαντική ήταν επίσης η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής θέσης, καθώς ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε σημαντικά κατά περίπου 6 εκατ. ευρώ, από 43,8 εκατ. ευρώ το 2022 σε 37,8 εκατ. το 2023. Αξιοσημείωτες ήταν και οι επιδόσεις της θυγατρικής Zito Luks A.D. στη Βόρεια Μακεδονία, η οποία κατέγραψε αύξηση μεριδίων και όγκων πωλήσεων, ενίσχυση του μικτού περιθωρίου κέρδους στο 33% και περαιτέρω βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Τι έπεται

Η Elbisco μάλιστα δεσμεύεται πως στο αμέσως επόμενο διάστημα θα δημοσιευθούν οι αντίστοιχες οικονομικές καταστάσεις για το 2024. Σύμφωνα με τις προβλέψεις που διατυπώνει, το 2024 ο κύκλος εργασιών εκτιμάται σε 110,30 εκατ. ευρώ (-3,9%) έναντι 114,76 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν σε 36,48 εκατ. (+1%) από 36,12 εκατ. ευρώ το 2023. Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) ανήλθε σε 9,02 εκατ. ευρώ έναντι 9,87 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση, ενώ παράλληλα καταγράφηκε σταθερή απομείωση του τραπεζικού δανεισμού. Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός μειώθηκε στα 29,74 εκατ. το 2024 από τα 37,73 εκατ. το 2023, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός περιορίστηκε στα 26,72 εκατ. το 2024, από 33,75 εκατ. το 2023. Οι εξαγωγικές δραστηριότητες ακολούθησαν την ανοδική πορεία της εταιρείας, με κύκλο εργασιών που ξεπέρασε τα 15 εκατ. και κατά την οικονομική χρήση του 2024.

Παράλληλα, η εταιρεία ποντάρει σε ένα θετικό 2025, αναμένοντας αύξηση του κύκλου εργασιών στα 115 εκατ. ευρώ, σε μια ανάπτυξη της τάξης του 4%, ενισχυμένη περαιτέρω από τις σημαντικές βελτιώσεις τόσο του μικτού περιθωρίου, όσο και της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA). Ειδικότερα, η λειτουργική κερδοφορία εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 11%, σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση. Σημαντική αναμένεται και η μείωση του συνολικού τραπεζικού δανεισμού στα 25,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός εκτιμάται ότι θα περιοριστεί κάτω από 20 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, για τη θυγατρική Zito Luks, αναμένονται αποτελέσματα αντίστοιχα των υψηλών επιδόσεων του 2024, με έμφαση σε περαιτέρω βελτίωση πωλήσεων στα 22 εκατ. ευρώ (+7%) και ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) στα 1,7 εκατ. ευρώ (+3%).

Παράλληλα, θα συνεχιστεί το επενδυτικό πρόγραμμα, εστιάζοντας στην αναβάθμιση της παραγωγικής δυναμικότητας και την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων. Με βάση τα παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων του ομίλου αναμένεται να ξεπεράσουν τα 2 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας βελτιωμένα οικονομικά μεγέθη, τόσο στη μητρική εταιρεία, όσο και στη θυγατρική.

Ωστόσο, το μεγάλο αγκάθι για την Elbisco είναι μια δικαστική υπόθεση που εκκρεμεί εδώ και 35 χρόνια… Ο λόγος για δικαστική διαμάχη μειοψηφίας παλαιών μετόχων της τότε εταιρείας Αρτοβιομηχανία Elite AE που εκκρεμεί εδώ και 35 περίπου χρόνια, με διεκδικούμενες αποζημιώσεις από την Elbisco και ορισμένους από τους τότε μετόχους της.