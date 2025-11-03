ΕΒΕΠ: Προτεραιότητες και κενά στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για το 2026

«Το πρόγραμμα οφείλει να ευθυγραμμίζεται, σε γενικές γραμμές, με τις προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας» υπογραμμίζεται.

Τις προτεραιότητες και τα κενά στο πρόγραμμα εργασιών της ΕΕ για το 2026 σχολίασε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς. Με ανακοίνωσή του ο ΕΒΕΠ ενημερώνει πως, στο τέλος Οκτωβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Πρόγραμμα Εργασιών της για το 2026, σηματοδοτώντας μια στροφή από τη νέα νομοθεσία προς την εφαρμογή, την επιβολή και την απλούστευση των κανονισμών.

«Η συνοδευτική Έκθεση Επισκόπησης του πρώτου εξαμήνου του 2025 για την Απλούστευση, την Εφαρμογή και την Επιβολή επικεντρώνεται στη μείωση των διοικητικών βαρών, την ενίσχυση της Ενιαίας Αγοράς και την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας. Το πρόγραμμα οφείλει να ευθυγραμμίζεται, σε γενικές γραμμές, με τις προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα και τη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας» υπογραμμίζεται.

«Ωστόσο, το πρόγραμμα παρουσιάζει κενά και κινδύνους που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Αρχικά, ο Κανονισμός για τις Καθυστερήσεις Πληρωμών παραμένει στο πρόγραμμα και δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο των αποσύρσεων, παρά την αντίθεση της πλειοψηφίας των κρατών μελών. Επίσης, ο Κανονισμός για την Αποψίλωση των Δασών αναμένεται να προσαρμοστεί με την προσέγγιση της ΕΕ περιορίζοντας την απαίτηση δέουσας επιμέλειας στην αγορά. Αυτό θα μπορούσε να μειώσει το βάρος των φορέων εκμετάλλευσης, αλλά οι λεπτομέρειες παραμένουν ασαφείς και θα χρειαστούν προσεκτική αξιολόγηση. Κενά υπάρχουν στην αναθεώρηση του Κανονισμού για τη Συνεργασία για την Προστασία των Καταναλωτών (CPC), των Εδαφικών Περιορισμών Εφοδιασμού (TSC), της αναθεώρησης του REACH και του Κανονισμού για τα Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα» τονίζεται.

Τα βασικά στοιχεία που λείπουν από το πρόγραμμα εργασιών είναι ότι δεν αναφέρονται αρκετές πρωτοβουλίες στρατηγικής σημασίας για τον τομέα του εμπορίου των 27 χωρών της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των ίσων όρων ανταγωνισμού στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα και τις 10 σημαντικές συστάσεις της EuroCommerce. Ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης επισημαίνει, πως «το επόμενο βήμα είναι να αξιολογηθεί το πρόγραμμα της Ε.Ε. ενόψει της τελικής διαμόρφωσης του σχεδίου εργασιών για το 2026, ώστε να διαμορφωθεί ένα ακριβές χρονοδιάγραμμα για την ευθυγράμμιση των ευρωπαϊκών δράσεων, ενώ το Επιμελητήριο θα παρακολουθεί τις παρεμβάσεις των ευρωπαϊκών φορέων και θα ενημερώνει για τις βελτιώσεις που απαιτούνται».