Energean: Πέντε φορές υπερκάλυψη για το ομόλογο

Κατά 5 φορές καλύφθηκε το ομόλογο ύψους 400 εκατ. ευρώ που εξέδωσε Energean, αφού η ζήτηση άγγιξε τα 2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον από Ελλάδα, με τις προσφορές να ανέρχονται στα 350 εκατ. ευρώ για μια εταιρεία που είναι εισηγμένη εκτός Ελλάδας.

Να σημειωθεί ότι ήταν το πρώτο ομόλογο της Energean σε ευρώ και στόχος της έκδοσης είναι τα κεφάλαια να χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση του εταιρικού ομολόγου των 450 εκατ. δολαρίων που λήγει τον Απρίλιο του 2027.

Energean
Ομόλογα
