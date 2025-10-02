Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Την Τρίτη η γενική συνέλευση του ΣΕΒ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Την Τρίτη η γενική συνέλευση του ΣΕΒ
Επίτιμος καλεσμένος είναι ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Την ερχόμενη Τρίτη 7 Οκτωβρίου πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών η ανοιχτή εκδήλωση της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ. Επίτιμος καλεσμένος είναι ο Dr Joachim Nagel, Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Γερμανίας και Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.

Κεντρικό μήνυμα της συνέλευσης είναι: «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη»

Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία του o Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρεμιέρα στις 15 Οκτωβρίου - Πού κυμαίνεται η τιμή

Lamda - Ελληνικό: Πότε παραδίδονται τα σπίτια, έρχεται η νέα γειτονιά «East Village» - Τιμές και προφίλ αγοραστών

Πράσινα τιμολόγια: Από 12,9 έως 22,8 λεπτά ανά kWh τον Οκτώβριο - Αυξήσεις από τους περισσότερους προμηθευτές

tags:
ΣΕΒ

BEST OF LIQUID MEDIA

gazzetta
gazzetta reader insider insider