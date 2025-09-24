Γερμανία: Κινεζική εταιρεία ηλεκτρικών ειδών θα ανοίξει εργοστάσιο παραγωγής EV στο Βρανδεμβούργο

Η κινεζική εταιρία Dreame Cars συζητά με την κυβέρνηση του Βρανδεμβούργου προκειμένου να εγκαταστήσει εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων πολυτελείας εντός των ορίων του κρατιδίου. Στόχος της εταιρίας είναι η κυκλοφορία των πρώτων μοντέλων το 2027.

Η εταιρία Dreame Technology, η οποία ιδρύθηκε το 2017, κατασκευάζει μεταξύ άλλων ρομποτικές ηλεκτρικές σκούπες και χλοοκοπτικές μηχανές και ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό την πρόθεσή της να εισέλθει στην αυτοκινητοβιομηχανία και μάλιστα στον κλάδο των πολυτελών οχημάτων. Η εταιρία εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει μονάδα παραγωγής κοντά στο εργοστάσιο της Tesla, στην περιοχή Γκρουνχάιντε του Βρανδεμβούργου.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Dreame Γιου Χάο, ο οποίος κατέχει και το 1/3 των μετοχών της τάχθηκε υπέρ της επιλογής της Γερμανίας ως τοποθεσίας, επισημαίνοντας ότι «ως κέντρο της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, η χώρα έχει εξαιρετικά υψηλά στάνταρντς στην τεχνολογία, καθώς και καλά πρότυπα παραγωγής και συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας. Το Βρανδεμβούργο θα επιτρέψει στην Dreame Cars να αξιοποιήσει την ώριμη εφοδιαστική αλυσίδα της περιοχής για εξαρτήματα και μεταξύ άλλων να μειώσει το κόστος μεταφοράς», δήλωσε ο επικεφαλής της εταιρίας.

Από την πλευρά του κρατιδίου, ο πρωθυπουργός Ντίτμαρ Βόιντκε (SPD) επιβεβαίωσε τις επαφές με την Dreame, δήλωσε ωστόσο μόνο ότι «γενικά, τέτοια έργα πρέπει να προετοιμάζονται καλά και με ηρεμία».

Δεν είναι πάντως η πρώτη φορά που μια κινεζική εταιρία από την κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών περνάει στην αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς πέρυσι η Xiaomi παρουσίασε ηλεκτρικό σπορ αυτοκίνητο. Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του ARD, ενόψει του ενδεχομένου επιβολής επιπλέον δασμών, πολλές ήδη υπάρχουσες κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες σχεδιάζουν να ανοίξουν εργοστάσια στην Ευρώπη, προκειμένου να παρακάμψουν το επιπλέον κόστος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ