Ten Brinke: Παραδίδονται 22 έργα, έρχονται 40 projects 200 εκατ. - Η τάση στα ακίνητα

Ανοδική τάση «βλέπει» για την εγχώρια αγορά real estate, σε γενικές γραμμές, ο κ. Φώτης Γιόφτσιος, Διευθύνων Σύμβουλος & Αντιπρόεδρος της Ten Brinke Hellas, μιλώντας χτες σε σχετικό πάνελ για τα ιδιωτικά έργα και την αγορά ακινήτων στο 8ο συνέδριο Υποδομών – Μεταφορών, καθώς υπάρχουν πολλά projects σε εξέλιξη και σε πολλές κατηγορίες ακινήτων.

Όσον αφορά στην ίδια την TEN Brinke, όπως σημείωσε, «παραδίδουμε έως το τέλος του 2025 10 εμπορικά ακίνητα διαφόρων κατηγοριών, καθώς επίσης και 12 οικιστικά συγκροτήματα που σταδιακά θα παραδοθούν στους αγοραστές. Πρόκειται για έργα που έχουν προγραμματιστεί για φέτος». Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη 40 καινούρια έργα τα οποία αφορούν σε διάφορες κατηγορίες, εκ των οποίων τα μισά περίπου είναι επαγγελματικά ακίνητα, γραφεία, logistics και ξενοδοχεία και τα υπόλοιπα οικιστικά, γιατί η κατοικία είναι ένας τομέας που έχει ζήτηση αυτή την στιγμή. Αυτά τα 40 έργα έχουν προϋπολογισμό 200- 250 εκατ. ευρώ, θα υλοποιηθούνε στην επόμενη διετία με το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας να ανανεώνεται.

Ο κ. Γιόφτσιος, σημείωσε, επίσης, ότι «μπαίνουμε και σε έναν νέο κλάδο, ήδη έχουμε ξεκινήσει τα data centers, βρισκόμαστε σε αναζήτηση χώρων για να εγκαταστήσουμε αυτά τα υψηλής τεχνολογίας κτίρια σε συνεργασία με πελάτες μας. Αυτή την στιγμή υλοποιούμε το πρώτο μας data center στην Ελλάδα με τον κατασκευαστικό μας βραχίονα την TEN Tec εδώ στην Αττική, ενώ μελετάμε ένα δεύτερο».

Όσον αφορά στην αγορά, υπάρχει ανοδική πορεία αλλά ο ίδιος εκτιμά ότι «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ποιες κατηγορίες θα επικρατήσουν στο μέλλον. Άρα χρειάζεται μία καλή μελέτη σε ποιες κατηγορίες θα πρέπει να δώσουμε βάση στην επόμενη τριετία, εδώ πρέπει να είμαστε άγρυπνοι να μην κατασκευάσουμε project που δε θα μπορεί να απορροφήσει η αγορά. Επενδύουμε σε αυτό».

Όπως ανέφερε, αν εξαιρέσουμε τα νότια προάστια που είναι σε μία δική τους ανοδική τροχιά, στις περιοχές ανά την Αττική υπάρχει μία διαφοροποίηση με διαφορετικά κριτήρια. «Αν φύγουμε από το κομμάτι της νεόδμητης κατοικίας που λόγω αυξημένου κόστους κατασκευής οι τιμές είναι σε ανοδική πορεία, όλο και λιγότεροι Έλληνες μπορούν να ανταποκριθούν σε μία νεόδμητη κατοικία. Υπάρχει μία ζήτηση για ανακατασκευασμένα ακίνητα γιατί το μπάτζετ είναι χαμηλότερο».

Όπως σημείωσε, οι έρευνες δείχνουν ότι τα βασικά κριτήρια είναι τρία. Περίπου ποσοστό 40% των αγοραστών αγοράζει με βάση την ενεργειακή απόδοση του ακινήτου και επιδιώκει χαμηλό ενεργειακό κόστους, το 40% δίνει βαρύτητα στο να έχει ένα σπίτια περισσότερους υπαίθριους χώρους κι ένα 20% λειτουργεί με κριτήριο την εύκολη πρόσβαση στο χώρο εργασίας. «Βλέποντας λοιπόν εμείς αυτή την τάση προχωρήσαμε στη δημιουργία της ΤΕΝ Βrinke Remodelling, οπότε εστιάζουμε σε παλιά διαμερίσματα ή και ολόκληρα συγκροτήματα τα οποία δεν ανακαινίζουμε απλά, αλλά τα ανακατασκευάζουμε με μία ριζική αλλαγή και αυξημένη λειτουργικότητα, ώστε να νιώθει ο αγοραστής ότι είναι και σε ένα νέο σπίτι», προσέθεσε δίνοντας το στίγμα της εταιρείας.