Χαλκιαδάκης: Τζίρος 240 εκατ. ευρώ για το «πουλέν» του Σκλαβενίτη

Σημαντική αύξηση πωλήσεων για την κρητική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, το 60% της οποίας βρίσκεται στα χέρια του ομίλου Σκλαβενίτης. Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις.

Αύξηση πωλήσεων και υψηλή κερδοφορία, παρόλο που η αύξηση του κόστους ήταν και θα παραμείνει σημαντική, κατέγραψε το 2024 η κρητική αλυσίδα σούπερ μάρκετ, Χαλκιαδάκης.

Η δε διοίκηση προβλέπει πως η αύξηση των πωλήσεων και η υψηλή κερδοφορία θα συνεχιστούν και κατά την επόμενη χρήση.

Υπενθυμίζεται εδώ ότι από το 2014 το 60% της αλυσίδας Χαλκιαδάκης έχει «περάσει» στον όμιλο Σκλαβενίτης, ενώ όπως επιβεβαιώνει η αναπτυξιακή πορεία της κρητικής αλυσίδας, η… κάθοδος της Σκλαβενίτης στην Κρήτη είναι ένα στοίχημα που έχει από καιρό κερδηθεί.

Στα 240 εκατ. ευρώ οι πωλήσεις

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της Χαλκιαδάκης που καταχωρήθηκαν χθες στο ΓΕΜΗ, το 2024 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 239,79 εκατ. ευρώ, από 220,18 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν στα 66,57 εκατ. ευρώ από 61,35 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 16,8 εκατ. ευρώ από 16,9 εκατ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, τα δε κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 12,8 εκατ. ευρώ από 13 εκατ. ευρώ το 2023.

Όπως αναφέρει στην οικονομική έκθεση η διοίκηση της κρητικής αλυσίδας, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Μηνά Χαλκιαδάκη και αντιπρόεδρο τη Μαρία Σκλαβενίτου «τα χρηματικά της διαθέσιμα είναι επαρκή και αναμένεται κατά το προσεχές χρονικό διάστημα να εξυπηρετήσει ομαλά τις λειτουργικές της υποχρεώσεις».

Ο δε αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2024 ανερχόταν σε 1.796 εργαζομένους. Αντίστοιχα ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού κατά την 31η Δεκεμβρίου 2023 ανερχόταν σε 1.661 εργαζομένους.

Διανομή μερισμάτων

Στη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024 η εταιρεία διένειμε μέρισμα ποσού 12.000.000,00 ευρώ από τα κέρδη της χρήσης 2023. Για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο θα εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 12.000.000,00 ευρώ και αμοιβών μελών ΔΣ ποσού 839.836,39 ευρώ από το σωρευμένο υπόλοιπο κερδών εις νέο.

Η εταιρεία ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ Α.Ε. ιδρύθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 1984 και προέρχεται από τη συγχώνευση και μετατροπή των εταιρειών ΧΡΥΣΟΥΛΑΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΥΙΟΙ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και Μ. ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ. Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Γαζίου Ηρακλείου Κρήτης.