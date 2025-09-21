Κορκίδης: Ο εμπορικός κόσμος να «υψώσει φωνή» για την εφαρμογή στοχευμένων πολιτικών

«Το έχω πει και το επαναλαμβάνω πως το εμπόριο κερδίζει όταν "αγοράζει και πουλάει φθηνά", ενώ χάνει σε συνθήκες ακρίβειας», σημειώνει.

«Η Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου στις 22 Σεπτεμβρίου, καθιερώθηκε το 2005 με πρωτοβουλία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και θα πρέπει πλέον να λειτουργήσει ως αφορμή για διάλογο με την πολιτεία σχετικά με τα προβλήματα και τις προοπτικές του κλάδου».

Αυτό υπογραμμίζει ο επίτιμος πρόεδρος ΕΣΕΕ και πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης με αφορμή τον αυριανό εορτασμό της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου.

Όπως προσθέτει ο ίδιος: «Οι "παροικούντες…" γνωρίζουμε ότι το εμπόριο είναι ο βασικός κορμός της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, που πρέπει να αντέχει σε κρίσεις μέσα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον, να καινοτομεί αλλά και να ανεπεξέλθει στις προκλήσεις της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης και της εξωστρέφειας. Ίσως αυτή την Ημέρα ο εμπορικός κόσμος θα χρειαστεί να «υψώσει τη φωνή του», όχι για να γνωστοποιήσει την ύπαρξή του, αλλά για να υπενθυμίσει στην πολιτεία, για μία ακόμη φορά, την αναγκαιότητα λήψης στοχευμένων και ευέλικτων πολιτικών, ώστε να υποστηριχθούν οι εμπορικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες. Στεντόρεια φωνή, για να επικοινωνήσει στο κοινωνικό σύνολο το ρόλο του σε μια κυκλική οικονομία, καθιστώντας σαφές ότι η ανάπτυξη του επιχειρείν θα «αντικατοπτρίσει θετικά» όχι μόνο στην οικονομία, αλλά στην κάθε μονάδα ξεχωριστά και συνακόλουθα ομαδικά που συνθέτει το κοινωνικό σύνολο.

Το έχω πει και το επαναλαμβάνω πως το εμπόριο κερδίζει όταν "αγοράζει και πουλάει φθηνά", ενώ χάνει σε συνθήκες ακρίβειας. Το εμπόριο συνεχίζει να αλλάζει, οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν και εμείς θα πρέπει όχι μόνο να ακολουθήσουμε τις αλλαγές, αλλά να τις προβλέψουμε. Έχουμε συνηθίσει να "εορτάζουμε" κατ' έτος διάφορες ημέρες αφιερωμένες σε κάτι σημαντικό για πολλούς από εμάς και αυτή η μέρα συμβολίζει μία επιλογή ζωής. Φέτος όμως, ο εορτασμός της Ημέρας Ελληνικού Εμπορίου χρειάζεται να προσλάβει άλλης βαρύτητας και σημασίας ρόλο για την οικονομία της χώρας, αλλά και για το κοινωνικό σύνολο.

Χρόνια πολλά και δημιουργικά για τους Έλληνες εμπόρους!»