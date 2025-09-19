Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Γιατί έκλεισαν 6.300 περίπτερα στην Ελλάδα σε μία 15ετία

Newsroom
Γιατί έκλεισαν 6.300 περίπτερα στην Ελλάδα σε μία 15ετία
Συγκεκριμένα, 6.300 περίπτερα έπαψαν να λειτουργούν στην τρέχουσα 15ετία.

Ο αριθμός των περιπτέρων στην Ελλάδα έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία 15 χρόνια, με χιλιάδες επιχειρήσεις να «βάζουν» λουκέτο.

Το 2010 σύμφωνα με τα στοιχεία τα περίπτερα ήταν 9.000 περίπτερα ενώ το 2023 υπήρχαν μόλις 4.000.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτές τις μετρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται τα mini-market και όποια επιχείρηση στεγάζεται σε κτίρια.

