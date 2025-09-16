Νέο κεφάλαιο για την εμπορική λειτουργία του βρετανικού κολοσσού στην Ελλάδα ανοίγει μετά τη συγχώνευση των δύο θυγατρικών του επί ελληνικού εδάφους. Οι νέες στρατηγικές προτεραιότητες και η επόμενη μέρα.

Πωλήσεις συνολικού ύψους 83 εκατ. ευρώ εμφάνισε το 2024 ο βρετανικός κολοσσός Reckitt Benckiser στην Ελλάδα, με ισχυρό αποτύπωμα στα προϊόντα προσωπικής υγιεινής και φροντίδας, απορρυπαντικών και φαρμακευτικών ειδών.

Ο βρετανικός όμιλος Reckitt Benckiser παράγει μερικά από τα πιο γνωστά εμπορικά σήματα στον τομέα της προσωπικής φροντίδας, όπως Dettol, Calgonit, Veet, Harpic, Durex, Woolite, Airwick, Scholl, καθώς και τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά είδη Nurofen, Strepsils και Gaviscon, ενώ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με δύο θυγατρικές οντότητες, τη Reckitt Benckiser Hellas Healthcare ΑΕ και τη Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home ΑΕ. Ωστόσο από τον περασμένο Μάιο έχει ανακοινώσει τη συγχώνευση των δύο εγχώριων οντοτήτων, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας των δραστηριοτήτων τους και την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.

Η συγχώνευση

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις των δύο ελληνικών θυγατρικών που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ, «στις 6 Μαΐου 2025, τα Διοικητικά Συμβούλια της εταιρείας Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home ΑΕ και της Reckitt Benckiser Hellas Healthcare ΑΕ αποφάσισαν την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης με απορρόφηση της εταιρείας Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home ΑΕ (απορροφώμενη εταιρεία) από τη Reckitt Benckiser Hellas Healthcare ΑΕ».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας, τα Διοικητικά Συμβούλια των δυο εταιρειών ενέκριναν τη διαδικασία συγχώνευσης στις 6 Μαΐου 2025 ενώ εκδόθηκαν νομίμως οι σχετικές βεβαιώσεις συναίνεσης των μετόχων των δύο εταιρειών, στις 18 Ιουνίου 2025 και στις 24 Ιουνίου 2025. Η συγχώνευση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και των άρθρων 47 έως 59 του Ν. 5162/2024. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης υπεγράφη μεταξύ των δύο εταιρειών στις 26 Ιουνίου 2025.

Οι στόχοι του ομίλου

Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ομίλου στην οικονομική έκθεση, πρωταρχικός του στόχος είναι να έχει ηγετική θέση στην εμπορία καταναλωτικών προϊόντων στις αγορές που δραστηριοποιείται και να παρουσιάζει υψηλής ποιότητας προϊόντα καθημερινής χρήσης καλύπτοντας τις ανάγκες καταναλωτών.

Οι δε στρατηγικοί άξονες του επιχειρηματικού μοντέλου του ομίλου που υποστηρίζουν και εξασφαλίζουν την υλοποίηση των στόχων είναι οι εξής:

H ανανέωση και επέκταση του προϊοντικού χαρτοφυλακίου μέσω δημιουργίας νέων προϊόντων και εισόδου σε νέες δυναμικές υποκατηγορίες και μέσω καινοτόμων ιδεών τόσο στην δημιουργία νέων προϊόντων όσο και στους τρόπους προσέγγισης του κοινού.

Η επιθετική πολιτική πωλήσεων με δυναμική προωθητική υποστήριξη σε όλα τα κανάλια διανομής.

Η διατήρηση της υγιούς οικονομικής θέσης του ομίλου που επιτρέπει την χρηματοδότηση των αναπτυξιακών σχεδίων του.

Για το δε 2025 ο όμιλος σχεδιάζει τα επόμενα βήματά του με συγκρατημένη αισιοδοξία. «Θα συνεχίσουμε τη σταθερή και δυναμική υποστήριξη των προϊόντων μας και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε τους στόχους του 2025. Στόχος παραμένει η αύξηση των κερδών και η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς που έχει έως και σήμερα», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Αύξηση πωλήσεων πάνω από τα 54 εκατ. ευρώ για τη Reckitt Benckiser Hellas Healthcare

Ειδικότερα, το 2024 η Reckitt Benckiser Hellas Healthcare ΑΕ εμφάνισε καθαρές πωλήσεις ύψους 54,31 εκατ. ευρώ από 52,72 εκατ. ευρώ το 2023, ήτοι αυξημένες κατά 3% περίπου.

Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κατά περίπου 17,92% και η αξία τους διαμορφώθηκε από 15,69 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος σε 12,88 εκατ. ευρώ στην τρέχουσα χρήση. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 3,04 εκατ. την 31.12.2024, σημειώνοντας μείωση κατά 12,21% έναντι των αποτελεσμάτων προ φόρων της προηγούμενης χρήσης που είχαν διαμορφωθεί στα 3,46 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη ύψους 2.296.228 ευρώ για την τρέχουσα χρήση και έχει θετική καθαρή θέση 8.135.384 ευρώ και θετικό κεφάλαιο κίνησης 8.265.107 ευρώ.

Μείωση πωλήσεων κάτω από τα 30 εκατ. ευρώ για τη Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home

Η δεύτερη θυγατρική στην Ελλάδα, η Reckitt Benckiser Hellas Hygiene Home, εμφάνισε το 2024 καθαρές πωλήσεις 29,41 εκατ. ευρώ, όταν οι καθαρές πωλήσεις το 2023 άγγιξαν τα 32,49 εκατ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 6,45 εκατ. ευρώ, από 7,14 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων (κέρδη) υποχώρησαν στα 1,66 εκατ. ευρώ από 1,90 εκατ. ευρώ που ήταν τα αποτελέσματα της προηγούμενης χρονιάς.

Τα ίδια κεφάλαια κατά την 31.12.2024 ανέρχονται σε 23,86 εκατ. ευρώ από 25,97 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Η εταιρεία παρουσιάζει κέρδη προ φόρων ποσού 1.658.323 ευρώ και κέρδη μετά φόρων ύψους 1.041.795 ευρώ για την τρέχουσα χρήση, έχει θετικό κεφάλαιο κίνησης 2.652.971 ευρώ και θετική καθαρή θέση 23.857.852 ευρώ.

Focus αποκλειστικά στην εμπορική δραστηριότητα

Να σημειωθεί εδώ ότι τα τελευταία χρόνια ο βρετανικός κολοσσός Reckitt Benckiser έχει επικεντρωθεί αποκλειστικά στην εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα, έχοντας τερματίσει την παραγωγή επί ελληνικού εδάφους.

Ήταν στις 21 Δεκεμβρίου 2022 όταν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την οριστική παύση της λειτουργίας του εργοστασίου στο Βασιλικό Χαλκίδας στην Εύβοια, δεδομένου ότι αποφασίστηκε η παύση παραγωγής του μαλακτικού ρούχων Quanto που αποτελούσε την κύρια γραμμή παραγωγής του εργοστασίου και την κινητήριο δύναμη αυτού, καθώς, όπως αναφερόταν στις οικονομικές καταστάσεις τότε «κατέστη μη κερδοφόρα και μη βιώσιμη παραγωγική μονάδα για την εταιρεία». Ως εκ τούτου αποφασίστηκε η σταδιακή διακοπή της λειτουργίας του από τα τέλη Δεκεμβρίου 2022, ωστόσο το οριστικό λουκέτο στο εργοστάσιο σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2023.