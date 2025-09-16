Αλαμπάση: Δεν υπάρχει κίνδυνος κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή»

Τι δηλώνει η αρμόδια Γενική Γραμματέας Θ. Αλαμπάση στο insider.gr για την πορεία του ιδιωτικού χρέους. Δεν συστάθηκε νέα ομάδα επί του θέματος. Γιατί δε βλέπει κίνδυνο κατάπτωσης των κρατικών εγγυήσεων. Η επιβράδυνση των ανακτήσεων και η «win win» πρακτική των ρυθμίσεων για πιστωτές και οφειλέτες. Ο τόνος των servicers.

Ξεκάθαρο και συνάμα καθησυχαστικό μήνυμα, στέλνει η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, κα. Θεώνη Αλαμπάση, ως προς την πορεία των ανακτήσεων από τις τιτλοποιήσεις του «Ηρακλή» και τη διασφάλιση των κρατικών εγγυήσεων, οι οποίες - αρχικά παρασχεθείσες εγγυήσεις - ανέρχονται συνολικά περί τα 21,5 δισ. ευρώ.

Όπως υποστηρίζει η ίδια, μιλώντας στο insider.gr, σχετικά με τις τιτλοποιήσεις του προγράμματος «Ηρακλής», δεν τίθεται ζήτημα κινδύνου καταπτώσεων των κρατικών εγγυήσεων σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς η πορεία των χαρτοφυλακίων βρίσκεται σε στενή παρακολούθηση από την ομάδα που έχει συσταθεί εξαρχής και απαρτίζεται από το ΥΠΕΘΟΟ, τον ΟΔΔΗΧ, την ΤτΕ, το Ελεγκτικό Συνέδριο και τον εξωτερικό τεχνικό σύμβουλο.

Μάλιστα, όπως διευκρινίζει η κα. Αλαμπάση, δεν συστάθηκε νέα ομάδα επί του θέματος και τα ζητήματα που κατά καιρούς συζητούνται είναι στο πλαίσιο της συνεχούς στενής παρακολούθησης και του «follow-up», με βασική στρατηγική την πρόληψη και τη συνεχή βελτίωση της πορείας του «Ηρακλή».

Επί των αποδόσεων σε σχέση πάντα με τα αρχικά business plans, παρατηρείται κάποια επιβράδυνση των ανακτήσεων η οποία όμως αιτιολογείται πλήρως και απορρέει από το γεγονός ότι η στρατηγική που επικρατεί σταθερά ανά τρίμηνο, είναι αυτή των ρυθμίσεων και υπερτερεί σημαντικά έναντι πλειστηριασμών. Σύμφωνα με την Γενική Γραμματέα, η ανάκτηση μέσω των ρυθμίσεων αποτελεί μια μακροπρόθεσμη διαδικασία με μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα από αυτόν που έχει μια συνθήκη πλειστηριασμού και ως εκ τούτου προκύπτει αυτή η χρονική υστέρηση, καθώς η αποπληρωμή εκτείνεται στον χρόνο. Ωστόσο, πρόκειται για μια «win win» πρακτική για πιστωτές και οφειλέτες, καθώς τηρείται μια ισορροπία με εξυπηρέτηση οφειλών και αποφυγή - στο μέτρο του δυνατού - των πλειστηριασμών.

Βλέποντας την παρακολούθηση και την ανάλυση των στοιχείων ότι η στρατηγική των ρυθμίσεων υπεραποδίδει, το ΥΠΕΘΟ προχώρησε και στην τελευταία βελτίωση του Εξωδικαστικού με την υποχρεωτικότητα σε συγκεκριμένη περίμετρο, που αναμένεται να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις αποδόσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, και στη βάση των αυξημένων κριτηρίων επιλεξιμότητας, ρυθμίζει τα χρέη της η συντριπτική πλειονότητα των οφειλετών.

Παράλληλα όμως, συνεχώς βελτιώνεται μέσω νομοθετικών πρωτοβουλιών η διαδικασία των πλειστηριασμών - η οποία άλλωστε ανέκαθεν αποτελούσε μια νόμιμη διαδικασία ανάκτησης σε περίπτωση αθέτησης της οφειλής, ώστε να αρθούν εμπόδια και καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, τα οποία επηρεάζουν την πορεία ανακτήσεων.

Από πλευράς servicers έχει γίνει αναφορά άλλωστε σε πρόσθετα ακίνητα που αφορούν δεύτερη ή τρίτη κατοικία που δεν καλύπτονται από τις διατάξεις του ν. Κατσέλη και θα πρέπει να εκποιηθούν προκειμένου να αποπληρωθούν δανειακές υποχρεώσεις. Ειδικά, από τη στιγμή που έχει υπάρξει ρύθμιση και προστασία για την πρώτη κατοικία. Σύμφωνα με κύκλους των servicers, στην προστασία του ν. Κατσέλη βρίσκονται περίπου 10.000 ακίνητα αξίας 300 εκατ. ευρώ, τα οποία αποτελούν δεύτερη ή τρίτη κατοικία που αξιοποιούν ή εκμεταλλεύονται οι προστατευόμενοι δανειολήπτες.

Κύκλοι εταιρειών διαχείρισης στέλνουν θετικό τόνο, σχετικά με την πορεία εξυπηρέτησης και αποπληρωμής των υποχρεώσεων των οφειλετών - εξέλιξη που συνδέεται με την πορεία της οικονομίας και των εισοδημάτων - και για τα επίπεδα ανάκτησης απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία εξέλιξης του δημόσιου χρέους (Ιούνιο 2025) το ύψος των κρατικών εγγυήσεων του «Ηρακλή» αυξήθηκε από τα 17,327 στα τέλη του 2024, στα 17,949 δισ. ευρώ στις 30/06/25 (ένταξη τεσσάρων τιτλοποιήσεων με νέες εγγυήσεις 1,125 δισ. ευρώ). Οι εισπραχθείσες προμήθειες από το σχήμα διαμορφώνονται στα 456,6 εκατ. ευρώ από το 2021 έως τη λήξη εννεαμήνου 2024.

Το ανεξόφλητο εγγυημένο υπόλοιπο από τιτλοποιημένα κόκκινα δάνεια του «Ηρακλή» διαμορφώνονται αναλυτικά ως εξής:

- 629,4 εκατ. ευρώ για την τιτλοποίηση «Cairo I», 823,4 εκατ. ευρώ για «Cairo II», 211,6 εκατ. για «Cairo III», 1,2068 εκατ. για την τιτλοποίηση «Mexico» και 260 εκατ. για την «Leon» της Eurobank,

- 300,4 εκατ. ευρώ για την τιτλοποίηση «Galaxy IV», 854,5 εκατ. για την «Orion X», 2,1582 εκατ. για την «Galaxy II», 1,482 εκατ. από την τιτλοποίηση «Cosmos» και 500 εκατ. (σωρευτικά 250 + 250 εκατ.) για τις «Gaia I και II» της Alpha Bank,

- 749,1 εκατ. ευρώ για την τιτλοποίηση «Vega II», 418,1 εκατ. ευρώ για την «Vega I», 155,2 εκατ. για την «Vega III», 916,1 εκατ. για την Phoenix, 2,306 εκατ. για τη «Sunrise I», 856,6 εκατ. ευρώ για την τιτλοποίηση «Sunrise II» και 120,3 εκατ. ευρώ από «Sunrise III» της Πειραιώς,

- 2,140 εκατ. για την τιτλοποίηση «Frontier», 293,2 εκατ. για το «Frontier II» και 365 εκατ. για το «Frontier IIΙ» της Εθνικής

- 476 εκατ. ευρώ υπολογίζονται οι εγγυήσεις για την τιτλοποίηση της πρώην Παγκρήτιας, «Rhodium», και 728 εκατ. ευρώ για την «Domus I» της Attica Bank (νυν Credia Bank).