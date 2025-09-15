Intracom: Την Παρασκευή 26/9 η καταβολή μερίσματος 0,11 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2024

Την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος.

Την έγκριση της διανομής μερίσματος μικτού ποσού 10.032.000 ευρώ ήτοι 0,12 ευρώ ανά μετοχή από τη ΓΣ ανακοίνωσε η Intracom Holdings.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό του μερίσματος που αντιστοιχεί στις 617.848 ίδιες μετοχές που κατέχει η Εταιρεία, οι οποίες εξαιρούνται της καταβολής μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 50 του ν. 4548/2018, ως ισχύει, και συνεπώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των € 0,1208934663, ανά μετοχή.

Από το ως άνω ποσό παρακρατείται, εφόσον επιβάλλεται, βάσει των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από το ν. 4646/2019, ο αναλογούν στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5% και συνεπώς το τελικώς καταβαλλόμενο καθαρό ποσό του μερίσματος θα ανέλθει σε € 0,1148487930, ανά μετοχή.

Την Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025 οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του ως άνω μερίσματος (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Δικαιούχοι του μερίσματος, βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date), είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος χρήσης 2024 ορίζεται η Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου 2025. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ALPHA BANK», ως ακολούθως:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ΕΛ.Κ.Α.Τ., η καταβολή του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. και κατόπιν έγγραφης εντολής της Εταιρείας προς την Τράπεζα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (Λ. Κηφισίας 64, 151 25 Μαρούσι, τηλ. +30 210 6674451). Μερίσματα τα οποία δεν θα εισπραχθούν εντός 5ετίας, δηλ. μέχρι 31/12/2030, παραγράφονται και περιέχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.