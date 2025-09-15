Επιχειρήσεις | Τράπεζες

Eurobank: Αγορά 2,48 εκατ. ιδίων μετοχών έναντι 7,95 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 42.007.742 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,14% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στην αγορά 2.482.339 ιδίων μετοχών της που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση τιμή κτήσης 3,2053 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.956.539,86 ευρώ προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Eurobank
Μετοχές

