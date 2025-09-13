AρρένΑ: Αύξηση πωλήσεων για το «νερό του Ολυμπιακού» - Οι στόχοι της οικογένειας Τσάκου

Τι έδειξαν οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό AρρένΑ.

Στην αύξηση του κύκλου εργασιών της, τη βελτίωση του περιθωρίου μικτού και καθαρού κέρδους, καθώς και στην αύξηση της ρευστότητάς της προσβλέπει για το μέλλον η Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ, που εμφιαλώνει το φυσικό μεταλλικό νερό AρρένΑ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε μετά από πρωτοβουλία του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, ενός από τα πιο ηχηρά ονόματα της ελληνικής ναυτιλίας που έχει συνδέσει άρρηκτα την πορεία του με τις θάλασσες, ενώ το φυσικό μεταλλικό νερό AρρένΑ ήρθε στο προσκήνιο το περασμένο καλοκαίρι, μετά την ανάληψη της χορηγίας της φανέλας της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

Ξεπέρασε τα 3,5 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Όπως αναφέρεται στις οικονομικές καταστάσεις της Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ που καταχωρήθηκαν στο ΓΕΜΗ πριν από μερικές ώρες, το 2024 ο καθαρός κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3,56 εκατ. ευρώ από 46.990 ευρώ στη χρήση 2023.

Ωστόσο, καθώς η εταιρεία ακόμη αναζητά βηματισμό, διεκδικώντας μια θέση μεταξύ των «μεγάλων» του κλάδου, εμφάνισε ζημιογόνο αποτέλεσμα. Ειδικότερα, το 2024 οι προ φόρων ζημιές διευρύνθηκαν στα 2,32 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 1,51 εκατ. ευρώ στην αμέσως προηγούμενη χρήση, ενώ οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν επίσης στα 2,32 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας ανήλθαν σε 238.983,43 ευρώ από 378.102,69 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 36,79%, ενώ ο συνολικός δανεισμός διαμορφώθηκε σε 5.488.190,35 ευρώ έναντι 5.490.300,97 ευρώ στην προηγούμενη χρήση, καταγράφοντας μείωση κατά 0,04%.

«Η εταιρεία με βασικές αξίες την έντιμη σχέση με τους πελάτες, το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τη συνεχή εκπαίδευση επιτυγχάνει κάθε χρόνο τους στόχους της και ευελπιστεί στην συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας», τονίζεται χαρακτηριστικά στην οικονομική έκθεση της εταιρείας.

Η Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ

Η εταιρεία Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2018 εμπνευσμένη από τη φυσική ομορφιά της ορεινής περιοχής του Νεστορίου.

Τον Νοέμβριο του 2018, έναν μήνα μετά την ίδρυσή της, η εταιρεία έλαβε άδεια εμπορίας για την πηγή Κεφαλόβρυσο για 70 έτη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νεστορίου και περίπου τρία χρόνια αργότερα έγινε η αγορά ενός εγκαταλειμμένου ξυλουργείου, προκειμένου εκεί να χτιστεί το εργοστάσιο της εταιρείας.

Οι εργασίες ανακατασκευής του υπάρχοντος κτηρίου με στόχο τη στέγαση του εργοστασίου παραγωγής και εμφιάλωσης του φυσικού μεταλλικού νερού της εταιρείας ξεκίνησαν τον Αύγουστο του 2021 και ολοκληρώθηκαν ακριβώς δύο χρόνια αργότερα.

Τον Σεπτέμβριο του 2023, το φυσικό μεταλλικό νερό AρρένΑ αναγνωρίστηκε ως φυσικό μεταλλικό νερό, κατάλληλο για δίαιτα πτωχή σε νάτριο, ενώ δύο μήνες αργότερα ξεκίνησε η παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου. Ταυτόχρονα, λίγο πριν την εκπνοή του 2023, δημιουργήθηκε νέο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο Άργος Ορεστικού.

Η πηγή Κεφαλόβρυσο, όπου αναβλύζει το φυσικό μεταλλικό νερό AρρένΑ, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρα, μέσα σε δάσος άγριας πεύκης και εντός της περιοχής προστασίας NATURA 2000 στην καρδιά ενός παρθένου οικοσυστήματος. Το νερό, που δεν είναι αποτέλεσμα γεώτρησης, διοχετεύεται κατευθείαν από την πηγή και οδηγείται βαρυτικά, μέσω υπόγειας σωλήνωσης υψηλότατων προδιαγραφών, στο εργοστάσιο. Η πορεία του, μέσα σε κλειστό σύστημα καθ’ όλη τη διαδικασία εμφιάλωσης, παρακολουθείται με ηλεκτρονικά monitors σε όλα τα παραγωγικά στάδια, με αποτέλεσμα να εμφιαλώνεται εξ’ ολοκλήρου, σε φυσική θερμοκρασία, χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς να έρθει σε επαφή με φως και αέρα, κρατώντας το αναλλοίωτο, όπως αναβλύζει από την πηγή. Το δε νερό που εμφιαλώνεται, αποθηκεύεται σε δύο υπερσύγχρονους αποθηκευτικούς χώρους συνολικής έκτασης 6.000 τμ.

Για να λάβουν σάρκα και οστά όλα τα ανωτέρω σχέδια, δρομολογήθηκαν επενδύσεις που ξεπέρασαν τα 10-15 εκατ. ευρώ. Το φυσικό μεταλλικό νερό AρρένΑ κυκλοφορεί εδώ και περίπου 1,5 χρόνο στην αγορά και φιγουράρει, ήδη, στα ράφια και τα ψυγεία των μεγαλύτερων αλυσίδων σούπερ μάρκετ, ενώ επόμενος στόχος είναι η επέκταση στο κανάλι HORECA.

Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας είναι ο Περικλής Κατριβάνος, στέλεχος με μακρά εμπειρία στον χώρο του λιανεμπορίου, ενώ στο Διοικητικό Συμβούλιο της Νερά Πηγών Γράμμου ΑΕ συμμετέχουν τόσο ο Καπετάν Παναγιώτης Τσάκος, όσο και ο γιος του Νίκος Τσάκος, με την ιδιότητα των μελών.

Ο Παναγιώτης Τσάκος γεννήθηκε στα Καρδάμυλα της Χίου το 1936. Αποφοίτησε από το Λιβάνειο Ναυτικό Γυμνάσιο Καρδαμύλων και από το 1954 ξεκίνησε το ναυτικό επάγγελμα ως Δόκιμος Πλοίαρχος.

Το 1970 απέκτησε το πρώτο του πλοίο, το M/V IRENES STAR, και μαζί με μια μικρή ομάδα επενδυτών που απαρτίζονταν κυρίως από φίλους και συγγενείς, ίδρυσε την εταιρεία Tsakos Shipping & Trading S.A., η οποία σήμερα αποτελεί τον κορμό του ομίλου εταιρειών ΤΣΑΚΟΣ. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1975, απέκτησε τα ναυπηγεία Regusci y Voulminot, στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης.

Ήταν παντρεμένος με την ιατρό καρδιολόγο Ειρήνη Σάρογλου - Τσάκου και είναι πατέρας του Νικόλαου Τσάκου.