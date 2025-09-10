Εξαγοράζεται η Vimeo έναντι 1,38 δισ. δολαρίων

Οι μέτοχοι της Vimeo θα λάβουν 7,85 δολάρια για κάθε μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 91% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής σε διάστημα 60 ημερών από το κλείσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου.

Στην εξαγορά της Vimeο, της πλατφόρμας βίντεο που δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί το Youtube και το TikTok προχωρά η ευρωπαϊκή εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών Bending Spoons έναντι 1,38 δισ. δολαρίων σε μετρητά.

Οι μέτοχοι της Vimeo θα λάβουν 7,85 δολάρια για κάθε μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 91% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής σε διάστημα 60 ημερών από το κλείσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου.

Οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οπότε και η Vimeo θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο.

Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, η Bending Spoons βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τράπεζες για την χρηματοδότηση της πιθανής εξαγοράς της Vimeo, σύμφωνα με το Bloomberg. Η εταιρεία με έδρα το Μιλάνο αναζητούσε μάλιστα περισσότερες επιλογές για εξαγορά, έπειτα από έναν γύρο χρηματοδότησης που την αποτίμησε στα 2,6 δισ. δολάρια.

Η Vimeo αποσχίστηκε από την IAC/InterActive του Μπάρι Ντίλερ το 2021 και έκτοτε έχει χάσει πάνω από το 90% της αξίας της, με κεφαλαιοποίηση περίπου 797 εκατ. δολάρια, κάτι που ώθησε την ηγεσία της να εξετάσει νέες επιλογές.