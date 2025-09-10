Εξαγοράζεται η Vimeo έναντι 1,38 δισ. δολαρίων

Στην εξαγορά της Vimeο, της πλατφόρμας βίντεο που δεν κατάφερε να ανταγωνιστεί το Youtube και το TikTok προχωρά η ευρωπαϊκή εταιρεία ανάπτυξης εφαρμογών Bending Spoons έναντι 1,38 δισ. δολαρίων σε μετρητά.
Οι μέτοχοι της Vimeo θα λάβουν 7,85 δολάρια για κάθε μετοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει premium 91% σε σχέση με τη μέση σταθμισμένη τιμή της μετοχής σε διάστημα 60 ημερών από το κλείσιμο της 9ης Σεπτεμβρίου.
Οι εταιρείες ανακοίνωσαν ότι η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2025 οπότε και η Vimeo θα διαγραφεί από το Χρηματιστήριο.
Ήδη από τον Μάρτιο του 2024, η Bending Spoons βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τράπεζες για την χρηματοδότηση της πιθανής εξαγοράς της Vimeo, σύμφωνα με το Bloomberg. Η εταιρεία με έδρα το Μιλάνο αναζητούσε μάλιστα περισσότερες επιλογές για εξαγορά, έπειτα από έναν γύρο χρηματοδότησης που την αποτίμησε στα 2,6 δισ. δολάρια.
Η Vimeo αποσχίστηκε από την IAC/InterActive του Μπάρι Ντίλερ το 2021 και έκτοτε έχει χάσει πάνω από το 90% της αξίας της, με κεφαλαιοποίηση περίπου 797 εκατ. δολάρια, κάτι που ώθησε την ηγεσία της να εξετάσει νέες επιλογές.