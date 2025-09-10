Helleniq Energy: Υποτροφίες σε 35 φοιτητές από 5 χώρες για μεταπτυχιακά σε κορυφαία πανεπιστήμια

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τους επιτυχόντες αριστούχους αποφοίτους που εξασφάλισαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η HELLENiQ ENERGY ανακοίνωσε τους επιτυχόντες αριστούχους αποφοίτους που εξασφάλισαν υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε κορυφαία Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών, που υλοποιείται για 13η συνεχή χρονιά στην Ελλάδα, επεκτάθηκε το 2024 στην Κύπρο και φέτος διευρύνθηκε ακόμη περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε φοιτητές από χώρες όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος και συγκεκριμένα από τη Βουλγαρία, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και το Μαυροβούνιο.

Για το 2025 προσφέρονται 35 υποτροφίες, με τους υποτρόφους να ξεκινούν σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εγνωσμένου κύρους σε Ελλάδα, Ολλανδία, ΗΠΑ, Ελβετία, Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ανάμεσά τους συμπεριλαμβάνονται, το Harvard University, το Columbia University, το University of Pennsylvania, το Wharton, το Imperial College London, το Massachusetts Institute of Technology, το Erasmus University Rotterdam, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά.

Οι υποτροφίες καλύπτουν μεταπτυχιακά προγράμματα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς:

Μηχανική και Ενέργεια

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Επιστήμες του Περιβάλλοντος

Οικονομία και Διοίκηση

Ο πλήρης κατάλογος των υποτρόφων είναι διαθέσιμος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Προγράμματος εδώ.

Από την έναρξη του Προγράμματος, η HELLENiQ ENERGY έχει προσφέρει περισσότερες από 350 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε 50 κορυφαία Πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό. Πρόκειται για μία από τις πιο διαχρονικές πρωτοβουλίες Εταιρικής Υπευθυνότητας του Ομίλου, που επενδύει στη γνώση, την προσωπική εξέλιξη και τη διάκριση της νέας γενιάς επιστημόνων και επαγγελματιών.

Επιπρόσθετα, φέτος δημιουργήθηκε το HELLENiQ ENERGY Alumni Community, μέσω του οποίου οι εκατοντάδες υπότροφοι του Προγράμματος από την έναρξη του έως σήμερα, θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν ιδέες και γνώσεις, να εξελιχθούν, να μοιραστούν τα επιτεύγματά τους και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο. Παράλληλα, μέσω αυτού του διαύλου διαρκούς επικοινωνίας, θα ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον Όμιλο και στον επιχειρηματικό κόσμο, ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν πρόσβαση σε επαγγελματικές ευκαιρίες και πολύτιμα εργαλεία προσωπικής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην προώθηση της δια βίου μάθησης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της κοινωνικής προσφοράς, καλλιεργώντας έναν κύκλο θετικής επιρροής με επίκεντρο την πρόοδο, τη γνώση και τη βιωσιμότητα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, δήλωσε: «Η στήριξη στη νέα γενιά αποτελεί βασική προτεραιότητα της εταιρίας μας. Επενδύουμε σε προγράμματα που επιβραβεύουν την αριστεία και δίνουν κίνητρα και βοήθεια στα νέα παιδιά, που ξεκινούν ή συνεχίζουν την ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, για να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους. Οι συγκεκριμένες υποτροφίες, είναι ένας από τους τρόπους που υλοποιούμε αυτή τη δέσμευση. Για 13η χρονιά φέτος, βοηθάμε 35 νέους από 5 χώρες που έχουν διακριθεί με άριστες ακαδημαϊκές επιδόσεις να διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις τους, χωρίς κάποια άλλη εκ μέρους τους δέσμευση πλην της σωστής αξιοποίησης αυτής της ευκαιρίας. Επιπρόσθετα, μέσω της πρωτοβουλίας HELLENiQ ENERGY Alumni Community, που μετρά ήδη πολλές εκατοντάδες μέλη μέσα σε μερικές εβδομάδες από την έναρξή της, προσφέρουμε στους καινούργιους αλλά και τους παλαιότερους υποτρόφους μας, τη δυνατότητα να αναπτύξουν την επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ τους και να έχουν πρόσβαση σε εξελίξεις σχετικές με το αντικείμενό τους. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία φιλοδοξεί, επίσης, να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς και στήριξης στη πορεία τους και στις μετέπειτα φιλοδοξίες στην επαγγελματική τους διαδρομή. Εκ μέρους της εταιρίας μας, συγχαίρω τους επιτυχόντες και τους εύχομαι καλή επιτυχία στα επόμενά τους βήματα».