Eurobank: Αγορά 2,38 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι 7,63 εκατ. ευρώ

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 39.525.403 ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0750% του μετοχικού κεφαλαίου της.

Στην απόκτηση 2.382.724 ίδιων μετοχών της κατά το διάστημα 01/09/2025 – 05/09/2025 με μέση τιμή κτήσης 3,2041 ευρώ ανά μετοχή και συνολικό κόστος 7.634.546,75 ευρώ προχώρησε η Eurobank.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Χ.Α. «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

Κατόπιν των ανωτέρω αγορών, η Eurobank Holdings κατέχει συνολικά 39.525.403 ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,0750% του μετοχικού κεφαλαίου της.

