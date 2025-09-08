Κορκίδης για ΔΕΘ: Οι εξαγγελίες των ελαφρύνσεων με ένα γενναίο πακέτο μέτρων, ήρθαν για να μείνουν

Το «φορολογικό καλάθι» ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ελαφρύνσεων δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

Το «φορολογικό καλάθι» ανταποκρίνεται στις προσδοκίες ελαφρύνσεων δήλωσε ο Πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. Βασίλης Κορκίδης, για τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ.

«Η έβδομη παρουσία του Πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη στην 89η ΔΕΘ, ήρθε με ένα σύνθετο αφήγημα, σε μια κρίσιμη περίοδο διακυβέρνησης, αφού ο χρόνος που έχει να διαχειριστεί η κυβέρνηση μέχρι τις εκλογές είναι μικρότερος από αυτόν που έχει διανύσει. Οι εξαγγελίες των ελαφρύνσεων με ένα γενναίο πακέτο μέτρων, ήρθαν για να μείνουν, στην προσπάθεια να αντιστρέψουν το αρνητικό κλίμα και να ελαφρύνουν την κόπωση της καθημερινότητας στην κοινωνία και την πραγματική οικονομία» επεσήμανε.

«Το κόστος του καλαθιού μπορεί και πάλι να προσαρμόστηκε στα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια των 1,75 δισ. ευρώ, αλλά φέτος χαρακτηρίζεται "γεμάτο", γιατί είχε ως αποτέλεσμα "να χωρέσει τόσα όσα", αλλά σχεδόν για όλους, εφαρμόζοντας από το 2026 φοροελαφρύνσεις 1,6 δις ευρώ για πάνω από 4 εκατ. φορολογούμενους. Η φορολογική μεταρρύθμιση με τη ριζική αναμόρφωση της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος, πράγματι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας, αφού επιχειρεί να διορθώσει αδικίες και στρεβλώσεις» πρόσθεσε.

«Οι παρεμβάσεις στράφηκαν στο φορολογικό, το δημογραφικό, το συνταξιοδοτικό και το στεγαστικό, επιδιώκοντας να πλησιάσουν τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά, τους νέους, την περιφέρεια, τα χωριά και τα νησιά στις παραμεθόριες περιοχές. Οι μειώσεις 2% σε όλους τους φορολογικούς συντελεστές, η μείωση φόρου από ενοίκια στο 25%, ο μηδενικός συντελεστής για νέους έως 25 ετών και πολύτεκνους, ο χαμηλός συντελεστής 9% για νέους έως 30 ετών, ο ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα από 40.000-60.000 ευρώ, οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ σε περισσότερα νησιά, καθώς και οι βελτιώσεις των τεκμηρίων διαβίωσης, ξεχώρισαν στον τομέα της φορολογικής μεταρρύθμισης. Η μείωση 50% το 2026 και η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027 στις συντάξεις, σε συνδυασμό με την οριζόντια «τιμαριθμοποίηση» της φορολογίας, προφανώς είναι μια λύση στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος σε πολυπληθείς κοινωνικά ομάδες» υπογράμμισε.

«Ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του, αναφέρθηκε εκτενώς στις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια, ενώ δεν αναφέρθηκε στην επιχειρηματικότητα και πώς θα ενισχύσει τις πολλές επιχειρηματικές και επαγγελματικές ομάδες, που αποτελούν την αιχμή του δόρατος για τη μείωση των τιμών, την αύξηση της απασχόλησης και την ενίσχυση των επενδύσεων. Οι αναφορές στη μικρομεσαία επιχείρηση περιορίστηκαν στον πρωτογενή τομέα, στη χρηματοδότηση από την ΕΑΤ, στην Εθνική Στρατηγική Εξωστρέφειας, την απλούστευση των διαδικασιών στη βιομηχανία, τη ναυπήγηση "πράσινων πλοίων" για την ακτοπλοΐα, ξεκινώντας από τα πορθμεία, καθώς και την είσοδο ελληνικών επιχειρήσεων στα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα με εκπτώσεις για επενδύσεις στην κατασκευή αμυντικού εξοπλισμού» συμπλήρωσε.

«Τα πολιτικά μηνύματα του Πρωθυπουργού περιστράφηκαν στην ανασύνταξη των πολιτικών χειρισμών, την επιτάχυνση των κυβερνητικών καθυστερήσεων και, γενικά, στις διορθώσεις πολλών λαθών και παθογενειών, είτε µε ολική επανεκκίνηση, είτε με μερική επαναπροσέγγιση των προβλημάτων. Επίσης, αναφέρθηκε ξανά στη σημασία της κυβερνητικής αξιοπιστίας, της αμυντικής ασφάλειας, της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, προβάλλοντας συγκεκριμένους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν ακόμα και ισχυρές χώρες όπως η Γαλλία. Τέλος, ανέδειξε τον "ορίζοντα του 2030", μέσα από τον οποίο φωτογράφησε τις "μεγάλες μεταρρυθμίσεις" στην ενέργεια, την υγεία και την παιδεία, που απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις. Μετά την εξειδίκευση του γενικού πλαισίου της νέας φορολογικής μεταρρύθμισης από το οικονομικό επιτελείο θα μπορέσουμε να αναλύσουμε το όφελος στο διαθέσιμο εισόδημα του 2026 και 2027 για την πλειονότητα της ελληνικής κοινωνίας» κατέληξε.