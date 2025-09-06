«Στα σκαριά» η ανακαίνιση του Ξενία Κύθνου – Το πλούσιο story από την εποχή του… Όθωνα

Προ των πυλών είναι πλέον η εκκίνηση των εργασιών, ύψους περίπου των 30 εκατ. ευρώ, στο παλιό ΞΕΝΙΑ Κύθνου για την ανακαίνιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Σε διαβούλευση η ΜΠΕ. Ποιο είναι το έργο του φορέα ισραηλινών συμφερόντων, Η πλούσια ιστορία από την περίοδο του Όθωνος και η Βασ. Αμαλία.

Προ των πυλών είναι πλέον η εκκίνηση των εργασιών, ύψους περίπου των 30 εκατ. ευρώ, στο παλιό ΞΕΝΙΑ Κύθνου για την ανακαίνιση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με ορίζοντα 2-3 ετών, πάντα σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς. Ο Ισραηλινός επενδυτής κ. Avraham Ravid εξασφάλισε την έκδοση της άδειας από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), σχεδιάζοντας να εκκινήσει σύντομα τις εργασίες για την αποκατάσταση του ιστορικού ακινήτου.

Μάλιστα, επιπλέον, τέθηκε σε διαβούλευση μέχρι τις 24/10/2025 η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕμε θέμα την «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΞΕΝΙΑ ΚΥΘΝΟΥ». Ετσι, κλείνει ένας… πρώτος κύκλος διεργασιών που κράτησε σχεδόν 4 χρόνια από την ολοκλήρωση του διαγωνισμού μακροχρόνιας παραχώρησης από το ΤΑΙΠΕΔ και μία τριετία από τις οριστικές υπογραφές και την παράδοση του ακινήτου. Η θέση του έργου εντοπίζεται στο Δήμο Κύθνου, και συγκεκριμένα στην περιοχή των «Λουτρών», του οικισμού στο βόρειοανατολικό τμήμα του νησιού που έχει πάρει το όνομά του λόγω των θερμών ιαματικών πηγών.

Το Κέντρο Ιαματικού Τουρισμού – Θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ) «Ξενία Κύθνου» αναπτύσσεται από την Εταιρεία «ΞΕΝΙΑ ΚΥΘΝΟΣ Α.Ε.», που έχει αναλάβει για χρονικό διάστημα 99 ετών το δικαίωμα αξιοποίησης του ξενοδοχείου «Ξενία Κύθνος» και το δικαίωμα χρήσης από την ΕΤΑΔ των δύο ιαματικών πηγών που αναβλύζουν εντός του οικοπέδου πλησίον της ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

Το project

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται και στην ΜΠΕ, η αποκατάσταση και λειτουργία του Κέντρου Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού «Ξενία Κύθνου» δυναμικότητας 96 κλινών, αφορά στην συντήρηση και αποκατάσταση της υφιστάμενης κτιριακής υποδομής, την αναδιαμόρφωση των εγκαταστάσεων υδροθεραπείας και την ανακαίνιση του υφιστάμενου ξενοδοχείου για την λειτουργία ενός σύγχρονου κέντρου που θα αναδείξει τόσο την αξία των ιαματικών πηγών όσο και την πολιτιστική ταυτότητα και κληρονομιά της περιοχής. Το συγκρότημα θα καταταχτεί στην κατηγορία 5*.

Το ακίνητο έκτασης 7.018,40 τ.μ. περιλαμβάνει υφιστάμενες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, κέντρο υδροθεραπείας και υποδομές υποστήριξης. Το ξενοδοχείο, που σταμάτησε να λειτουργεί το 1999, βρίσκεται σε τριώροφο κτίριο και διαθέτει 46 δωμάτια.

Σύμφωνα με το σχέδιο του φορέα της επένδυσης, το συγκρότημα του «ΚΙΤ-Θ Ξενία Κύθνου» όπως θα διαμορφωθεί θα περιλαμβάνει:

• 1 Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ) πηγής Αγίων Αναργύρων.

• 1 Μονάδα Ιαματικής Θεραπείας (ΜΙΘ) πηγής Κακάβου.

• Ξενοδοχειακή εγκατάσταση 5 * 96 κλινών που μεταξύ άλλων θα προσφέρει και επαγγελματικές μη ιατρικές υπηρεσίες που στοχεύουν στην συνολική ευεξία πνεύματος και σώματος σε συνδυασμό με τις μονάδες ΜΙΘ.

Η πλούσια ιστορία από την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος και η β. Αμαλία

Το ακίνητο έχει ιδιαίτερα σημαντική ιστορική και πολιτιστική αξία, δεδομένου ότι κατασκευάσθηκε την περίοδο της βασιλείας του Όθωνος από τον Δανό αρχιτέκτονα, Christian Hansen. Οι εγκαταστάσεις τροποποιήθηκαν από τον Ernst Ziller, την περίοδο 1871-1891 και έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία καθώς αποτελούν αξιόλογα δείγματα αρχιτεκτονικής, άμεσα συνδεδεμένα με την ιστορία των Λουτρών Κύθνου. Ο οικισμός των Λουτρών έχει αναπτυχθεί αμφιθεατρικά στον ομώνυμο όρμο. Είναι ένας παραδοσιακός κυκλαδίτικος οικισμός που είναι διάσημος για τις ιαματικές πηγές που αναβλύζουν, γνωστές από την αρχαιότητα καθώς έχουν βρεθεί ευρήματα στην ευρύτερη περιοχή. Στα νεότερα χρόνια δύο χημικές αναλύσεις το 1830 και το 1833 ανέδειξαν τις θεραπευτικές ιδιότητες των πηγών ύστερα από απαίτηση του βασιλιά Όθωνα και Αμαλίας. Με την κατασκευή του Υδροθεραπευτηρίου η β. Αμαλία επισκεπτόταν αρκετά συχνά τα Λουτρά επί σειρά ετών. Σήμερα διασώζονται οι μαρμάρινοι λουτήρες που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες μπάνιου του βασιλικού ζεύγους.

Το υπό μελέτη Υδροθεραπευτήριο – Ξενοδοχείο «Ξενία» στην υφιστάμενη μορφή του δεν είχε αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά έως σήμερα καθώς η νομοθεσία δεν το απαιτούσε ενώ ο ΕΟΤ είχε διακόψει την λειτουργία του από το έτος 1999.

Σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία της ΕΤΑΔ Α.Ε το πρώτο κτίσμα του υδροθεραπευτηρίου στην περιοχή Κύθνου κτίστηκε το έτος 1857. Τα αρχικά σχέδια ήταν του Chr. Hansen, τελικά όμως, τα λουτρά αποτέλεσαν έργο του αρχιτέκτονα Laurent. Στη συνέχεια κτίστηκε κατ΄επέκταση το κεραμοσκεπές νεοκλασικό κτίριο με σχέδια του Er. Ziller. Το υπό μελέτη Έργο αφορά την αποκατάσταση, διαμόρφωση και λειτουργία του συνόλου του Συγκροτήματος του «Ξενία Κύθνου» για την εκμετάλλευση του από τον φορέα που έχει αποκτήσει το δικαίωμα εκμετάλλευσης, στην περιοχή «Λουτρά» της νήσου Κύθνου, εντός των ορίων του ομώνυμου οικισμού.

Καθοριστική συνθετική αρχή του σχεδιασμού της νέας εποχής του Ξενία Κύθνου υπήρξε η πραγματοποίηση ενός απαιτητικού κτιριολογικού προγράμματος σε υφιστάμενα κελύφη με συγκεκριμένο φέροντα οργανισμό, με βασική επιδίωξη τη δημιουργία ενός σύγχρονου συγκροτήματος φιλοξενίας, που θα έχει τη δυνατότητα να παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και σε απόλυτη αρμονία με τα υφιστάμενα χαρακτηρισμένα ιστορικά κτίρια.

Παρεμβάσεις και τροποποιήσεις

Το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις και τροποποιήσεις στην υφιστάμενη κατάσταση της δραστηριότητας που αφορούν σε:

· Εργασίες για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη των μοναδικών χαρακτηριστικών στοιχείων της πτέρυγας του Υδροθεραπευτηρίου (διατηρητέο κτίριο), διατηρώντας τα αναλλοίωτα και διαμόρφωση του εσωτερικού της για επαναλειτουργία των λουτρών και δημιουργία χώρων περιποίησης και ομορφιάς. Ενδεικτικά αναφέρονται η αποξήλωση και ανακατασκευή των κεραμοσκεπών, επισκευή δαπέδων ιστορικής σημασίας, στατικές ενισχύσεις, αποκατάσταση όψεων κ.α.

· Εκσυγχρονισμός και ενεργειακή και αισθητική αναβάθμιση της πτέρυγας του Ξενοδοχείου και της βοηθητικής πτέρυγας.

· Κατασκευή εξωτερικής κολυμβητικής θερμαλιστικής ευεξίας.

· Δημιουργία δικτύου κυκλοφορίας και θέσεων στάθμευσης.

· Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων και φυτεύσεις.

· Αποξήλωση και ανακατασκευή/εκσυγχρονισμός όλων των συνοδευτικών τεχνικών υποδομών (σωληνώσεις, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, Η/Μ).

· Αποκατάσταση, ανάδειξη και προστασία των σημείων ανάβλυσης των ιαματικών υδάτων και ανασχεδιασμός της όδευσης τους προς την θάλασσα.

Η λειτουργία

Η λειτουργία του εξεταζόμενου έργου θα είναι ετήσια και δεν θα διακόπτει την λειτουργία της. Εκτιμάται πως την θερινή περίοδο καθώς το συγκρότημα θα λειτουργεί και ως ξενοδοχειακή μονάδα θα επιτυγχάνει 100% πληρότητα ενώ τους υπόλοιπους μήνες θα είναι κυμαινόμενη. Η ξενοδοχειακή μονάδα το διάστημα από Νοέμβριο-Απρίλιο πιθανόν να λειτουργεί προσφέροντας κλιμακούμενα μειωμένη δυναμικότητα σύμφωνα και με την ζήτηση. Η μέση ετήσια πληρότητα εκτιμάται σε ποσοστό 65-70%. Για την λειτουργία του Συγκροτήματος του «Ξενία Κύθνος, ήτοι του Υδροθεραπευτηρίου και των υπηρεσιών ευεξίας, και της ξενοδοχειακής μονάδας θα απασχολούνται μόνιμα κατ΄ εκτίμηση 35 εργαζόμενοι, με προσφορά έως και 20 έμμεσων θέσεων εργασίας στην τοπική κοινωνία λόγω της λειτουργίας του (τροφοδοσίες, τεχνικά επαγγέλματα, μεταφορά επισκεπτών, υπηρεσίες εστίασης).