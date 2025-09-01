Η ατομική επιχείρηση παραμένει με μεγάλη διαφορά η πιο συχνή μορφή νέας επιχείρησης στη χώρα μας, ενώ σε συγκεκριμένους μόνο κλάδους κερδίζουν έδαφος οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ).

Η ατομική επιχείρηση παραμένει με μεγάλη διαφορά η πιο συχνή μορφή νέας επιχείρησης στη χώρα μας, ενώ σε συγκεκριμένους μόνο κλάδους κερδίζουν έδαφος οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (ΙΚΕ). Ελάχιστες είναι οι νέες ΑΠΕ και ΑΕ που είναι και οι πιο «βαριές» μορφές επιχείρησης, ακόμη και σε κλάδους όπως η μεταποίηση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΣΤΑΤ, το διάστημα 2021 με α’ εξάμηνο του 2025 ιδρύθηκαν 532.094 νέες επιχειρήσεις με τη συντριπτική τους πλειοψηφία (ποσοστό 68,1%) να είναι ατομικές επιχειρήσεις, ενώ ΕΠΕ ή ΑΕ ήταν μόνο το 1,5%.

Η εικόνα βέβαια δεν είναι ενιαία. Για παράδειγμα στους αγρότες σχεδόν το 100% των επιχειρήσεων είναι ατομικές όπως είναι και λογικό. Αντίστοιχα πολύ μεγάλο είναι το ποσοστό των ατομικών επιχειρήσεων στην εκπαίδευση, στους επιστήμονες και τους τεχνικούς και στην υγεία. Οι ΙΚΕ είναι η πιο συχνή μορφή εταιρείες για τις ασφαλιστικές υπηρεσίες, τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας και την παροχή ρεύματος. Περισσότερες από τις μισές νέες επιχειρήσεις ήταν ΙΚΕ και στον κλάδο της μεταποίησης.

Οι δραστηριότητες με τις περισσότερες νέες επιχειρήσεις

Σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες των νέων επιχειρήσεων δεν εμφανίζεται κάποια έκπληξη, ούτε και κάποιο σημάδι αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου. Ακριβώς λόγω των πολλών ατομικών επιχειρήσεων το 17,43% των νέων επιχειρήσεων ήταν αγρότες, και ακολουθούν στη συνέχεια κλάδοι με «παραδοσιακή» παρουσία στην ελληνική οικονομία:

Και πάλι λόγω των πολλών ατομικών επιχειρήσεων στις Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες δραστηριοποιείται το 13,49% των νέων επιχειρήσεων. Το τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό (12,48%) καταγράφει ο κλάδος του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και το τέταρτο μεγαλύτερο ποσοστό οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα εστιατόρια (9,21%). Στη μεταποίηση δραστηριοποιείται το 2,83% των νέων επιχειρήσεων.