ΕΣΠ για το νομοσχέδιο μείωσης της γραφειοκρατίας: Επικροτούμε την κατεύθυνση

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς, υποδέχεται με θετικό πνεύμα το αναμενόμενο νομοσχέδιο για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Οι δώδεκα παρεμβάσεις, όπως παρουσιάστηκαν, αντανακλούν μια πολιτική πρόθεση, να δοθεί νέα ώθηση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και στην επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών, τις οποίες, εδώ και χρόνια, διεκδικεί ο εμπορικός κόσμος.

Ειδικότερα, η προσπάθεια για διαλειτουργικότητα μεταξύ των βασικών δημόσιων πλατφορμών, όπως η ΑΑΔΕ, ο ΕΦΚΑ, το ΕΡΓΑΝΗ και οι τραπεζικοί οργανισμοί, αποτελεί προϋπόθεση για μια πραγματικά σύγχρονη και φιλική προς την επιχειρηματικότητα δημόσια διοίκηση. Η προώθηση της ψηφιακής απλοποίησης στις αδειοδοτήσεις και στις διαδικασίες συμμόρφωσης είναι, αναμφίβολα, ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η ψηφιακή γραφειοκρατία εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική πρόκληση, ιδιαίτερα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η εφαρμογή συστημάτων όπως το myDATA, αντί να μειώσει τη γραφειοκρατία, έχει συχνά δημιουργήσει πρόσθετα διοικητικά βάρη. Η υποχρέωση για διπλή τήρηση, τόσο του λογιστικού συστήματος, όσο και της ψηφιακής πλατφόρμας, συνεπάγεται υψηλό κόστος, ενώ απαιτεί επιπλέον τεχνογνωσία, εξειδικευμένο προσωπικό και επενδύσεις σε λογισμικά και υποδομές. Όλα αυτά καθίστανται δυσβάσταχτα για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία, ο οποίος παλεύει καθημερινά να διατηρήσει την επιχείρησή του βιώσιμη, εν μέσω μιας ασταθούς αγοράς και αυξημένων υποχρεώσεων.

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικά προβλήματα από την ελλιπή διασύνδεση μεταξύ των δημόσιων πλατφορμών, με συνέπεια αστοχίες και καθυστερήσεις, που καταλήγουν συχνά σε αδικαιολόγητα πρόστιμα. Ενδεικτικό είναι το φαινόμενο των λανθασμένων εισοδημάτων που καταγράφονται λόγω αποστολής εσφαλμένων ποσών από τράπεζες στα πεδία των ψηφιακών δηλώσεων, μια στρέβλωση που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Σημαντικό πρόβλημα για τη ρευστότητα του εμπορίου παραμένουν οι καθυστερήσεις στις αποπληρωμές από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι εκκρεμότητες υπερβαίνουν τα 3,7 δισ. ευρώ, ποσό που στερεί ζωτικό κεφάλαιο κίνησης από την αγορά. Η κατάσταση αυτή, σε συνδυασμό με τις αυξανόμενες υποχρεώσεις και τις συνεχείς ψηφιακές αναβαθμίσεις, προκαλεί αρνητικές ταμειακές ροές και πλήττει ιδιαίτερα τον κορμό της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στην ανάγκη αποκέντρωσης των υπηρεσιών, καθώς η μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων σε κεντρικά ΚΕΦΟΚ έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση του κράτους από τον πολίτη. Προτείνουμε την επιστροφή βασικών λειτουργιών στις τοπικές ΔΟΥ, ώστε οι επιχειρήσεις να εξυπηρετούνται άμεσα, ουσιαστικά και χωρίς περιττές καθυστερήσεις.

Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Θ. Καπράλος: «Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς στέκεται υπεύθυνα απέναντι σε κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια που αποσκοπεί στη διευκόλυνση του επιχειρείν. Είναι, ωστόσο, απαραίτητο να γίνει κατανοητό ότι η γραφειοκρατία δεν καταργείται μόνο με καλές προθέσεις και εξαγγελίες. Η πραγματική αλλαγή κρίνεται στην εφαρμογή, στη δυνατότητα του επαγγελματία να συμμορφώνεται χωρίς να εξαντλείται, και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και αγοράς.

Η λεγόμενη "ψηφιακή γραφειοκρατία" εξελίσσεται πλέον σε έναν ακριβό και πολύπλοκο μηχανισμό συμμόρφωσης, που όχι μόνο δεν διευκολύνει, αλλά ενίοτε τιμωρεί τον συνεπή επιχειρηματία. Αντί να ανταμείβονται οι επιχειρήσεις που ψηφιοποιούνται, βρίσκονται αντιμέτωπες με διαρκείς ελέγχους, τεχνικά σφάλματα, έμμεσες φορολογικές επιβαρύνσεις και καθυστερήσεις από πλευράς του Δημοσίου. Είναι ανάγκη να διαμορφωθούν πραγματικά κίνητρα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως η μείωση εισφορών ή στοχευμένα προγράμματα ενίσχυσης. Μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για δίκαιο και παραγωγικό μετασχηματισμό.»

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς στηρίζει τις προσπάθειες για εκσυγχρονισμό, αλλά ζητά σταθερά να δοθεί έμφαση στην πρακτική υλοποίηση των μέτρων και στην ουσιαστική ανακούφιση της καθημερινότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η χώρα χρειάζεται ένα Δημόσιο που δεν περιορίζεται στον ρόλο του ελεγκτή, αλλά λειτουργεί ως σύμμαχος της ανάπτυξης, με απλότητα, διαφάνεια και συνέπεια.