10 ανθρωποειδή ρομπότ που αποδεικνύουν ότι το μέλλον είναι ήδη εδώ

H απεικόνιση των ανθρωποειδών ρομπότ στο Χόλιγουντ πάντα ιντριγκάριζε την περιέργειά του ανθρώπου για το πως θα μοιάζουν οι μηχανές του μέλλοντος...

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης καλπάζει με αμείωτους ρυθμούς και οδηγεί την ανθρωπότητα μπροστά σε νέες ευκαιρίες αλλά και προκλήσεις. Τα ανθρωποειδή ρομπότ που πριν από λίγες δεκαετίες περιορίζονταν σε βιβλία επιστημονικής φαντασίας και σενάρια ταινιών, βρίσκονται τώρα στο επίκεντρο μιας τεχνολογικής επανάστασης χάρη στην πρόοδο του AI. Εντυπωσιακές μηχανές που είναι ικανές να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται, υπόσχονται να μεταμορφώσουν διάφορους βιομηχανικούς και κοινωνικούς τομείς.

Αν και δεν συνδέονται όλες οι εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης με την ρομποτική, η απεικόνιση των ανθρωποειδών ρομπότ στο Χόλιγουντ πάντα ιντριγκάριζε την περιέργειά του ανθρώπου για το πως θα μοιάζουν οι μηχανές του μέλλοντος. Πολλά από τα πιο προηγμένα ρομπότ του σήμερα έχουν σχεδιαστεί με συγκεκριμένα σχήματα για να μεγιστοποιήσουν τη αποτελεσματικότητά τους σε συγκεκριμένες εργασίες, για παράδειγμα εκείνα που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και τις κατασκευές, και έτσι απομακρύνονται από τον ανθρωποειδές σχεδιασμό. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνα που μοιάζουν να σε κοιτάζουν στα μάτια και να προκαλούν μία ποικιλία συναισθημάτων, από ενθουσιασμού μέχρι… creepy ανατριχίλες.

Το περασμένο καλοκαίρι, το αφεντικό της Tesla, Elon Musk, ανακοίνωσε ότι το ανθρωποειδές ρομπότ Optimus θα μπορούσε να κυκλοφορήσει στην αγορά μέχρι το τέλος του 2025. Όπως χαρακτηριστικά είχε δηλώσει τα ανθρωποειδή ρομπότ θα ξεπεράσουν τους ανθρώπους σε λιγότερο από 20 χρόνια και η εταιρεία του βοηθά να γίνει αυτό το μέλλον μια πιθανότητα.

Η Boston Dynamics, μία ακόμη εταιρεία που κάνει ρομποτικά θαύματα, παρουσίασε τη νέα έκδοση του ανθρωποειδούς ρομπότ Atlas τον Απρίλιο του 2024. Αυτό το μοντέλο είναι πλήρως ηλεκτρικό, πιο ισχυρό και πιο ευέλικτο από τον προκάτοχό του.

Η Agility Robotics έχει συνεργαστεί με την Manhattan Associates για την ενσωμάτωση ανθρωποειδών ρομπότ σε αποθήκες. Η Figure.ai, κατασκευαστής ανθρωποειδών ρομπότ, ένωσε τις δυνάμεις της με το OpenAI τον Μάρτιο του 2024 για να ενσωματώσει το AI του OpenAI στα ρομπότ του.

Στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού, το Πεκίνο αποφάσισε να επενδύσει 1,4 δισ. δολάρια στην ρομποτική με ένα ταμείο που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2023. Η ιδέα είναι να ενισχύσει την τεχνολογική καινοτομία, να προωθήσει εμπορικά έργα και να υποστηρίξει συγχωνεύσεις και εξαγορές στον τομέα.

Στο στρατιωτικό μέτωπο οι συγκρούσεις μεταξύ ρομπότ δεν αποτελούν αποκυήματα φαντασίας ικανών σεναριογράφων. Στις μάχες της Ουκρανίας, εκτός από τα drones, οι ουκρανικές δυνάμεις αναπτύσσουν μικρά τροχοφόρα ρομπότ εξοπλισμένα με πολυβόλα εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων. Οι Ρώσοι από την πλευρά τους, έχουν πρωτοστατήσει σε αυτόν τον τομέα, αναπτύσσοντας βαριά ρομπότ Uran-9 στη Συρία, αν και τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα.

Η αγορά των ανθρωποειδών ρομπότ ανθεί. Το 2023, είχε ήδη αξία 2,43 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θα μπορούσε να φτάσει τα 66 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2032, με ετήσια ανάπτυξη 45,5%, σύμφωνα με το Forbes.

Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη και η Κίνα εξελίσσονται με ταχύτατους ρυθμούς στον τομέα, με τα ανθρωποειδή ρομπότ να επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με την τεχνολογία. Αν και εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις, οι ευκαιρίες που προσφέρουν αυτές οι έξυπνες μηχανές είναι τεράστιες. Για τους επενδυτές, η κατανόηση της δυναμικής αυτού του τομέα και ο εντοπισμός των βασικών παραγόντων θα είναι ζωτικής σημασίας για την αξιοποίηση αυτού του τεχνολογικού μετασχηματισμού.

Ιδού 10 ​​παραδείγματα εντυπωσιακών humanoid

1. Boston Dynamics Atlas

Το νέο βελτιωμένο μοντέλο που πλέον μπορεί να αναλαμβάνει και tasks.

2. Tesla Optimus

To νέο δημιούργημα της Tesla που μπορεί να κάνει δουλειές σε εσωτερικούς χώρους αλλά και να κόβει βόλτες σε ανώμαλο έδαφος χωρίς να πέφτει.

3. Toyota CUE6

Το Toyota CUE6 κατέκτησε το Παγκόσμιο Ρεκόρ Γκίνες για το "Μεγαλύτερης απόστασης καλάθι που έβαλε ανθρωποειδές ρομπότ"… Τύφλα να έχει ο Στεφ Κάρι.

4. Figure 02

Όπως αναφέρει το BMW Group τα ρομπότ Figure 02 είναι πλέον 400% πιο γρήγορο με 7 φορές μεγαλύτερη επιτυχία στα tasks που αναλαμβάνει, μετά από δοκιμές που έγιναν στο εργοστάσιο Spartanburg.

5. PUDU D9

Στα τέλη του 2024, η κινεζική Pudu Robotics, ένας από τους ηγέτες της ρομποτικής, αποκάλυψε το πρώτο της πλήρες ανθρωποειδές ρομπότ, το PUDU D9 που έχει ύψος 1.70 και βάρος 65 κιλά, επεκτείνοντας τη σειρά προϊόντων της.

6. Clone Alpha

Η πολωνική Clone Robotics αποκάλυψε τον Δεκέμβριο, το humanoid Clone Alpha. Με την τεχνολογία Myofiber μιμείται το σκελετικό, το μυϊκό, το αγγειακό και το νευρικό σύστημα συνδέοντας τεχνητούς μύες σε ακριβώς 206 οστικά σημεία.

7. Neura Robotics 4NE-1

To humanoid 4NE-1της NEURA Robotics ενώ κάνει καθημερινές δουλειές του σπιτιού.

8. PaXini

Η κινεζική εταιρεία PaXini αποκαλύπτει ένα νέο επιδέξιο χέρι: 4 δάχτυλα με 978 αισθητήρες αφής, 13 ανεξάρτητες κινήσεις (Dof) που υποστηρίζουν φορτίο 5 κιλών και κάμερα 8 megapixel στην παλάμη.

9. Unitree B2-W

Το Unitree B2-W διαθέτει ρόδες και κινείται τρομακτικά γρήγορα σε πολύ δύσκολες επιφάνειες...

10. LimX Dynamics

Το νέο ανθρωποειδές ρομπότ της LimX Dynamics μπορεί να περιστρέφει τον κορμό του κατά 360° και να κάνει οκλαδόν.

LimX Dynamics' new humanoid robot can rotate its torso 360°, squat and fold up.

Video Credit: LimX Dynamics#engineering #technology #robotics #robots pic.twitter.com/wvNhzmIdiB

— Wevolver (@WevolverApp) January 2, 2025