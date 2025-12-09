Θεοδωρικάκος: Εμβάθυνση της σχέσης με ΗΠΑ και παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας

Η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά «για τη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα».

Τη στρατηγική επιλογή της Ελλάδας να εμβαθύνει τη συνεργασία της με τις ΗΠΑ, καθιστώντας τη χώρα πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, υπογράμμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Tάκης Θεοδωρικάκος, σκιαγραφώντας παράλληλα το νέο παραγωγικό μοντέλο της ελληνικής οικονομίας.

«Έχουμε καθήκον να ενισχύσουμε την ασφάλεια και το μακροπρόθεσμο μέλλον της Ελλάδας και να χαράξουμε καθαρές κατευθύνσεις για την εθνική μας πορεία» τόνισε, προσδιορίζοντας ως πρώτη στρατηγική κατεύθυνση «την εμβάθυνση της συνεργασίας μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη μετατροπή της Ελλάδας σε ισχυρό πυλώνα ανάπτυξης και σταθερότητας με βάση τη Μεσόγειο».

Αναφερόμενος στη διεθνή συγκυρία, σημείωσε ότι «μετά από χρόνια δυσκολιών και οικονομικών κρίσεων, η Ελλάδα έχει γυρίσει σελίδα χάρη στις μεγάλες προσπάθειες του ελληνικού λαού και τη σταθερή εφαρμογή ενός υπεύθυνου κυβερνητικού σχεδίου τα τελευταία έξι χρόνια», προσθέτοντας ότι «σήμερα η Ελλάδα αποτελεί ένα από τα θετικά παραδείγματα δημοσιονομικής υπευθυνότητας, σταθερότητας και ανάκαμψης στην Ευρώπη».

Ο κ. Θεοδωρικάκος υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εργάζεται συστηματικά «για τη δημιουργία ενός πιο παραγωγικού οικονομικού μοντέλου που θα ενισχύει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα», επισημαίνοντας πως «υψηλότερα εισοδήματα και αγοραστική δύναμη προκύπτουν μόνο μέσα από υψηλότερη παραγωγικότητα και ανταγωνιστικότητα».

Στο πλαίσιο αυτό, ανέδειξε τις προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης. «Ενισχύουμε τη βιομηχανία, τις νέες τεχνολογίες και την καινοτομία, μειώνουμε το κόστος μέσω χαμηλότερων φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, απλοποιούμε τις αδειοδοτικές διαδικασίες και επιταχύνουμε τις στρατηγικές επενδύσεις». Όπως ανέφερε «μέσα σε έναν χρόνο εγκρίθηκαν 18 στρατηγικά έργα συνολικού ύψους άνω των 2,7 δισ. ευρώ» σε τομείς όπως η βιομηχανία, η ενέργεια, τα φάρμακα και η άμυνα.

Αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη, σημειώνοντας ότι «υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την OpenAI, που δίνει στις ελληνικές start-ups πρόσβαση σε προηγμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης», ενώ ανακοίνωσε ότι «στο πρώτο εξάμηνο του 2026 θα προκηρυχθεί νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα ύψους 150 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες επιχειρήσεις με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και την AI».

Ο κ. Θεοδωρικάκος προσδιόρισε ως βασικούς πυλώνες της νέας παραγωγικής στρατηγικής «τον εξαγωγικό φαρμακευτικό κλάδο, το αλουμίνιο και τα μέταλλα, την άμυνα, τα ναυπηγεία, την ενέργεια, τους ορυκτούς πόρους και τις κρίσιμες πρώτες ύλες, τον αγροτικό τομέα και τον τουρισμό».

Επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι «η προστασία της κοινωνικής συνοχής, η μείωση των ανισοτήτων και η αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, που αποτελεί ζήτημα εθνικής ασφάλειας», τονίζοντας ότι «η πληθυσμιακή συρρίκνωση πλήττει κυρίως τις παραμεθόριες περιοχές».

Κλείνοντας, κάλεσε τους επενδυτές «να επενδύσουν στην Ελλάδα ως μακροπρόθεσμοι εταίροι σε μια κοινή ιστορία επιτυχίας, μαζί με τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας και τη μεγάλη ελληνική διασπορά που λειτουργεί ως γέφυρα ανάμεσα στα δύο έθνη».