«Ναι» στα squeeze-out για Metlen και Μύλοι Κεπένου από Επ. Κεφαλαιαγοράς

Το «πράσινο φως» στα squeeze-out για Metlen και Μύλοι Κεπένου έδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα, το ΔΣ της Επ. Κεφαλαιαγοράς κατά την 1060η/7.8.2025 συνεδρίασή του αποφάσισε:
- Την έγκριση του αιτήματος της «ΓΙ.ΕΛ.ΔΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.
- Την έγκριση του αιτήματος της «METLEN ENERGY & METALS PLC» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «METLEN ENERGY & METALS A.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 3461/2006.