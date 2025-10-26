Ειδήσεις | Διεθνή

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες διεθνείς δυνάμεις είναι αποδεκτές

Μπενιαμίν Νετανιάχου / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες, αναφέρει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ, ως κυρίαρχο κράτος, θα καθορίσει την πολιτική ασφαλείας του και με ποιες ξένες δυνάμεις θα συνεργαστεί.

«Εμείς ελέγχουμε την ασφάλειά μας και έχουμε καταστήσει σαφές σε διεθνείς δυνάμεις πως το Ισραήλ θα αποφασίσει ποιες δυνάμεις είναι αποδεκτές για εμάς -- και αυτός είναι ο τρόπος που ενεργούμε και θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», είπε ο Νετανιάχου κατά την έναρξη μιας συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.

«Αυτό, βέβαια, είναι αποδεκτό από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το εξέφρασαν οι πιο υψηλόβαθμοι εκπρόσωποί τους τις τελευταίες ημέρες», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία @AP

