Θεσσαλονίκη: Βεβαιώθηκαν 332 τροχαίες παραβάσεις σε διάστημα μιας εβδομάδας

Οι 137 από αυτές αφορούσαν σε υπερβολική ταχύτητα.

Συνολικά 332 τροχαίες παραβάσεις βεβαίωσαν αστυνομικοί σε ελέγχους που έκαναν, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 24 Οκτωβρίου.

Αναλυτικά, βεβαιώθηκαν οι εξής παραβάσεις:

- 137 για υπερβολική ταχύτητα,

- 5 για αυτοσχέδιους αγώνες,

- 7 για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,

- 5 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

- 4 για στέρηση κρατικών πινακίδων,

- 10 για στέρηση σιγαστήρα εξάτμισης - θόρυβος,

- 1 για μέθη,

- 4 για παραβίαση σηματοδότη,

- 23 για οδήγηση χωρίς σύνεση και προσοχή και

- 136 λοιπές παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

