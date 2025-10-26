Χανιά: Ένας νεκρός από πυροβολισμό στη γιορτή καστάνου στο δήμο Κισσάμου

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του συμβάντος με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε κρητικό γλέντι στο δήμο Κισσάμου καθώς ένας άνδρας έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, όλα συνέβησαν αργά σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια της γιορτής Καστάνου στο χωριό Έλος όταν ένα άτομο, για άγνωστο ακόμα λόγο, έβγαλε το πιστόλι και άρχισε να πυροβολεί.

Εκείνη την ώρα στο γλέντι υπήρχε πλήθος κόσμου που διασκέδαζε υπό τους ήχους κρητικών καλλιτεχνών. Με το που ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, όλοι πάγωσαν και είδαν έντρομοι έναν άνδρα να κείτεται αναίσθητος στο έδαφος.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές μα ασθενοφόρο από το Κέντρο Υγείας Κισσάμου να σπεύδει στο σημείο. Οι διασώστες παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και επιχείρησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο νοσοκομείο Χανίων.

Δυστυχώς όμως, οι γιατροί στο νοσοκομείο διαπίστωσαν πως είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η αστυνομία που έσπευσε στην γιορτή Καντάνου και ξεκίνησε τις έρευνες για την υπόθεση με τον δράστη όμως να φαίνεται πως είχε προλάβει να φύγει από το γλέντι.

Πηγή: patris.gr