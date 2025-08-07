Intel: Παραίτηση του CEO ζητά ο Τραμπ - Βουτιά για τη μετοχή

Αναστάτωσε προκάλεσε στη μετοχή της Intel η έκκληση του Ντόναλντ Τραμπ για άμεση παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κατασκευής τσιπ.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, ο Τραμπ εξήγησε ότι υπάρχει τεράστιο conflict με τον CEO της Intel, Lip-Bu Tan, «και πρέπει να παραιτηθεί αμέσως. Δεν υπάρχει άδλλη λύση σε αυτό το πρόβλημα». Η μετοχή της Intel βρέθηκε να χάνει 5% προσυνεδριακά.

Ο Tan ανέλαβε το «τιμόνι» της Intel τον Μάρτιο, καθώς η εταιρεία κατασκευής τσιπ προσπαθούσε να ανακάμψει από τη μείωση των πωλήσεων υπό την ηγεσία του Pat Gelsinger.

Αυτή την εβδομάδα, ο γερουσιαστής Tom Cotton, Ρεπουμπλικάνος από το Αρκάνσας, αμφισβήτησε τους δεσμούς του Tan με κινεζικές εταιρείες και αναφέρθηκε σε μια προηγούμενη ποινική υπόθεση που αφορούσε την Cadence Design, όπου ο Tan ήταν Διευθύνων Σύμβουλος μέχρι το 2021, σημειώνει το Reuters.