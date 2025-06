Πώς θα είναι το project 5* της Grivalia στους Πεταλιούς με βίλες και πολυτελείς κατοικίες

Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επένδυση 250 εκατ. ευρώ της Grivalia Hopsitality με τις 20 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες, τα υπόσκαφα κτήρια και τις 75 ισόγειες βίλες στις λεγόμενες και «Ελληνικές Μαλδίβες». Σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Ανάπτυξης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

Σε νέα φάση - διαδικασία εισέρχεται η μεγάλη επένδυση, περίπου 250 εκατ. ευρώ, της Grivalia Hospitality στη Μεγαλόνησο Πεταλιών Ευβοίας, στο νότιο Ευβοϊκό κόλπο, στις λεγόμενες και «Ελληνικές Μαλδίβες».

Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στη δημοσιοποίηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του «Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), που τέθηκε σε 20ήμερη διαβούλευση, του project «Ανάπτυξη υπερπολυτελούς τουριστικού οικολογικού θέρετρου και πολυτελών παραθεριστικών κατοικιών στη Μεγαλόνησο του νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών Ευβοίας» με φορέα υλοποίησης την «GH Hotel Ξενοδοχειακή και Τουριστική Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Πρόκειται για ένα ακόμη project που προωθεί η εταιρεία, που έχει συνδεθεί, μεταξύ άλλων, με το One & Only Aesthesis στη Γλυφάδα και το Αmanzoe στο Πόρτο Χέλι, στο χώρο του τουρισμού πολυτελείας και θα φέρει το brand της διεθνούς αλυσίδας Six Senses περιλαμβάνοντας ξενοδοχειακή υποδομή και τουριστικές κατοικίες.

Πώς θα είναι η επένδυση

To «Six Senses Megalonisos» θα είναι 75 ξενοδοχειακών κλειδιών και 20 επώνυμων κατοικιών που θα λειτουργούν με χρονομεριστικές μισθώσεις. Ειδικότερα, το τουριστικό θέρετρο θα περιλαμβάνει συνολικά 20 πολυτελείς παραθεριστικές κατοικίες.

Οι κατοικίες θα είναι ανεξάρτητα ισόγεια και υπόσκαφα κτήρια, με στόχο την ενσωμάτωση και την εναρμόνισή τους με το φυσικό τοπίο, ενώ θα χωροθετηθούν στις περιοχές με τις πιο απότομες κλίσεις, ώστε να διασφαλίζεται η θέα προς την θάλασσα. Θα πλαισιώνονται από ειδικά διαμορφωμένο υπαίθριο χώρο και θα διαθέτουν ιδιωτική πισίνα.

Ακόμα, θα κατασκευαστεί μια πολυτελής ξενοδοχειακή εγκατάσταση με 75 ισόγειες βίλες ξενοδοχείου. Θα τοποθετηθούν σε εδάφη με ηπιότερες κλίσεις από τις αντίστοιχες των κατοικιών. Στην πίσω πλευρά της ανατολικής ενότητας θα τοποθετηθούν οι κατοικίες του προσωπικού. Η συγκεκριμένη περιοχή χαρακτηρίζεται από έδαφος με ελαφριά κλίση, ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ιδιωτικότητα στο χώρο, αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Όπως επισημαίνεται στα σχετικά έγγραφα και στην ΣΜΠΕ, το επενδυτικό σχέδιο θα λάβει χώρα σε περιοχή συνολικής έκτασης 561 στρ. (έκταση ΕΣΧΑΣΕ), που εντοπίζεται σε εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών περιοχή, στο νότιο τμήμα της νήσου «Μεγαλόνησος», η οποία εντάσσεται στο νησιωτικό σύμπλεγμα Πεταλιών, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ευβοίας.

Με βάση την προτεινόμενη χωρική ανάπτυξη η περιοχή επέμβασης οργανώνεται σε δύο κατηγορίες χώρων: • Ζώνη Α η οποία ανέρχεται σε έκταση περίπου 520 στρ. με κύρια χρήση «Τουρισμού - Αναψυχής» • Ζώνη Β, η οποία ανέρχεται σε περίπου 40 στρ. και αποτελεί Ζώνη Προστασίας Φυσικού Τοπίου και Περιβάλλοντος, περικλείοντας επί της ουσίας τις Δασικές Εκτάσεις εντός των οποίων δεν επιτρέπεται επιπλέον δόμηση.

Εντός της Ζώνης Α τουρισμού - αναψυχής (επί της αξιοποιήσιμης έκτασης των 478 στρ.), επί της οποίας γίνεται και ο υπολογισμός της μέγιστης εκμετάλλευσης (δόμηση, κάλυψη όγκος, ημιυπαίθριοι κ.λπ.), προβλέπεται να αναπτυχθούν πολυτελείς εγκαταστάσεις φιλοξενίας, ευεξίας και αναψυχής 5 αστέρων, υψηλών προδιαγραφών.

Οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν, ενδεικτικά εκτός από τους χώρους διημέρευσης και διανυκτέρευσης, χώρους αναψυχής και ευεξίας, χώρους εστίασης, χώρους άθλησης, χώρους λιανικής πώλησης προς εξυπηρέτηση των φιλοξενουμένων, χώρους διαμονής του προσωπικού, γραφεία διοίκησης, τουριστική λιμενική εγκατάσταση και λοιπές υποστηρικτικές υποδομές. Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των κτηριακών εγκαταστάσεων της τουριστικής μονάδας θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα ενεργειακά πρότυπα για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης ενέργειας και της αποδοτικότερης χρήσης των ενεργειακών πόρων.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις που προγραμματίζεται να διαμορφωθούν στο πλαίσιο του παρόντος επενδυτικού σχεδίου βάσει και των επιμέρους περιοχών\χρήσεων γης που καθορίζονται, και ειδικότερα σύμφωνα με τις παρακάτω περιοχές: • Περιοχή κεντρικού κτηρίου και κοινόχρηστων χώρων. • Περιοχή δωματίων ξενοδοχείου. • Περιοχή τουριστικών κατοικιών. • Περιοχή κατοικιών προσωπικού. Επιπλέον, στο πλαίσιο του παρόντος επενδυτικού σχεδίου περιλαμβάνονται: • Κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου. • Χώρος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (συνολικής ισχύος 3 MWp).

Στην ΣΜΠΕ γίνεται λόγος για Εμβαδό γεωτεμαχίων 549.923,98 τ.μ., Εσωτερικό οδικό δίκτυο 12.020,00 τ.μ., Έκταση ΕΣΧΑΣΕ 561.943,98 τ.μ., Αξιοποιήσιμη έκταση 478.012,01 τ.μ., Συντελεστή Δόμησης 0,05, Μέγιστη Επιτρεπόμενη Δόμηση 23.900,60 τ.μ., Ανώτατο επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 50%, Βίλες ξενοδοχείου (75) 7.629,87 τ.μ., Παραθεριστικές κατοικίες (20) 7.375,20 τ.μ., Κοινόχρηστοι χώροι 685,83 τ.μ., Κέντρο Ευεξίας (SPA) 1.496,06 τ.μ., FnB 982,93 ]τ.μ., General Storage allowance 634,62 τ.μ., Διαμονή εργαζομένων 2.858,86 τ.μ., Διοίκηση/ΒοΗ 1.327,32 τ.μ..

Η περιοχή του ΕΣΧΑΣΕ

Το ΕΣΧΑΣΕ χωροθετείται σε εκτός σχεδίου πόλεως και ορίων οικισμών περιοχή στον όρμο «Βασιλικά» στο νότιο άκρο της νήσου Μεγαλονήσου του δήμου Καρύστου. Η Μεγαλόνησος αποτελεί το μεγαλύτερο νησί του νησιωτικού συμπλέγματος Πεταλιών, με έκταση 17,2 km2 και μήκος ακτών 48 km. Η πρόσβαση στη Μεγαλόνησο γίνεται αποκλειστικά με ιδιωτικά σκάφη μέσω του Μαρμαρίου, από το οποίο απέχει μόλις 3,5 ναυτικά μίλια, αλλά και από τα ανατολικά παράλια της Αττικής, από τα οποία απέχει περίπου 10 ναυτικά μίλια.

Η θέση στην οποία βρίσκεται το ακίνητο απέχει περίπου 8,6 km ΝΔ του Μαρμαρίου, 16 km δυτικά της Καρύστου και περίπου 21,5 km ανατολικά της Ραφήνας. Η Περιοχή Επέμβασης (ΠΕ) περιλαμβάνει την περιοχή του ΕΣΧΑΣΕ συνολικής έκτασης 561 στρ. στο νότιο τμήμα της νήσου Μεγαλονήσου.

Ο σχεδιασμός

Ως προς τις κατευθύνσεις και δεσμεύσεις του σχεδιασμού επισημαίνονται τα εξής:

- Τα κτήρια θα είναι ενεργειακά αποδοτικά κτήρια κλάσης Α, βάσει των προτύπων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων, στα οποία θα περιλαμβάνεται κατάλληλος εξοπλισμός εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. φωτισμός LED, κ.λπ.). Επισημαίνεται ότι στις εν λόγω κτηριακές εγκαταστάσεις, η Ζήτηση Πρωτογενούς Ενέργειας (Primary Energy Demand - PED) θα είναι τουλάχιστον 20% χαμηλότερη από την απαίτηση των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (near zero energy building -NZEB).

- Να αποφεύγονται οι συγκεντρωμένες οχλήσεις στον παράκτιο χώρο (προφανώς συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής μόνιμων κτιριακών κατασκευών). Ο παράκτιος χώρος θα πρέπει να έχει όσο το δυνατόν χαμηλότερο φωτισμό, θόρυβο και οπτική όχληση.

- Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες στις ακτές θα πρέπει να είναι περιορισμένης κλίμακας, με ελάχιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ενδεικτικά αναφέρεται η τοποθέτηση ξαπλωστρών και ομπρελών παραλίας σε απόσταση από την ακτογραμμή, ώστε να τηρείται ικανή ζώνη προστασίας της ακτής. Όσον αφορά δε την κάλυψη τέτοιων εξυπηρετήσεων, το ποσοστό κάλυψης σε σχέση με τη συνολική έκταση της παραλίας θα καθοριστεί στο στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης σύμφωνα και με τις προβλέψεις της Μελέτης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που θα συνοδεύει την ΜΠΕ .

- Οι δραστηριότητες στην παραλία/θαλάσσια σπορ πρέπει να είναι επιλεκτικές και χαμηλής όχλησης.

- Εφαρμογή μέτρων για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων από δραστηριότητες που σχετίζονται, τόσο με την κατασκευή, όσο και με τη λειτουργία της τουριστικής λιμενικής εγκατάστασης και άλλων δυνητικών υποδομών στο θαλάσσιο περιβάλλον, για τη διατήρηση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας και την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας.

- Προσαρμογή της τυπολογίας των καταλυμάτων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μέσω της χρήσης τοπικών υλικών (τοπικό μάρμαρο, πέτρα Καρύστου κλπ.)

- Προσαρμογή αρχιτεκτονικής τοπίου (landscaping) στο φυσικό γεωανάγλυφο με ελαχιστοποίηση των εκσκαφών κατά το δυνατόν και διατήρηση των φυτικών ειδών, των βραχωδών σχηματισμών, τυχόν αναβαθμών ώστε να προκύψει ένα δίκτυο πεζοπορικών μονοπατιών, αλλά και ανοιχτών αδόμητων χώρων (περιβάλλοντες χώροι κτηριακών εγκαταστάσεων κ.λπ.) διαμορφωμένων με φυσικά υλικά (όπως ξύλο ή πέτρα).