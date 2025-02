KPMG: Επενδύσεις VC 368 δισ. δολαρίων το 2024 - Αισιοδοξία για το 2025

Πέντε αμερικανικές startup στον τομέα της ΤΝ κατάφεραν να συγκεντρώσουν εντυπωσιακό ποσό χρηματοδότησης VC ύψους 32,2 δισ. δολαρίων το δ’ τρίμηνο του 2024.

Αύξηση σημειώθηκε για τις παγκόσμιες επενδύσεις VC, από 349,4 δισ. δολαρίων μέσω 43.320 συναλλαγών το 2023 στα 368,3 δισ. δολαρίων μέσω 35.684 συναλλαγών το 2024, παρά το πλήθος των προκλήσεων, όπως οι παγκόσμιες συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές εντάσεις, η αβεβαιότητα που συνόδευε μια σειρά από σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις - μεταξύ άλλων και οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το φθινόπωρο του 2024 - καθώς και η παρατεταμένη στασιμότητα στις IPO.

Από αυτό το σύνολο, τα 221,7 δισ. δολάρια αφορούν την αμερικανική ήπειρο, που κατέγραψε το υψηλότερο ετήσιο σύνολο της, με εξαίρεση το 2021 και το 2022, σύμφωνα με το “Venture Pulse” του δ’ τριμήνου του 2024 της KPMG Private Enterprise — την τριμηνιαία έκθεση που αναδεικνύει τις τάσεις στις επενδύσεις VC παγκοσμίως σε καίριες δικαιοδοσίες.

Σύμφωνα με την έκθεση, κατά δ’ τρίμηνο του 2024, οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν σε υψηλό δέκα τριμήνων, στα US$ 108,6 δισ., παρά το γεγονός ότι ο όγκος των συναλλαγών μειώθηκε στις 7 022 - στα χαμηλότερα επίπεδα σε τριμηνιαία βάση της τελευταίας δεκαετίας. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε US$ 78,7 δισ. από αυτό το σύνολο, με τα US$ 74,6 δισ. να προέρχονται από τις ΗΠΑ. Στην Ευρώπη συγκεντρώθηκε το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο χρηματοδότησης VC, με US$ 15,6 δισ. μέσω 1 671 συναλλαγών, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, η οποία κατέγραψε US$ 12,8 δισ. μέσω 1 977 συναλλαγών κατά το δ’ τρίμηνο του 2024.

Ο αριθμός ρεκόρ σε συναλλαγές αξίας πολλών δισεκατομμυρίων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) έδωσε ώθηση τόσο στα θετικά αποτελέσματα του δ’ τριμήνου του 2024, όσο και στην ετήσια άνοδο των επενδύσεων VC. Πέντε εταιρείες ΤΝ με έδρα τις ΗΠΑ προσέλκυσαν συνολικά US$ 32,2 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2024 - πιο συγκεκριμένα οι Databricks (US$10 δισ.), OpenAI (US$ 6,6 δισ.), xAI (US$ 6 δισ.), Waymo (US$ 5 δισ.) και Anthropic (US$ 4 δισ.). Η GreenScale, μια startup ΤΝ, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, συγκέντρωσε και αυτή US$ 1,3 δισ. κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Μόλις δύο εταιρείες σε τομείς εκτός της ΤΝ κατέγραψαν συναλλαγές άνω του US$ 1 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2024 —η εταιρεία ηλεκτρονικών τσιγάρων με έδρα τις ΗΠΑ Juul Labs (σχεδόν US$ 2 δισ.) και η κινεζική εταιρεία clean-tech CNNP Rich Energy (US$ 1,1 δισ.).

«Το επίπεδο της χρηματοδότησης που εισρέει στον τομέα της ΤΝ συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς», σχολιάζει ο Conor Moore, Global Head, KPMG Private Enterprise της KPMG International. «Οι επενδυτές VC γίνονται ωστόσο πιο απαιτητικοί και εστιάζουν στις πραγματικά ανατρεπτικές εταιρείες οι οποίες παρέχουν ρηξικέλευθες λύσεις. Σε μια χρονιά γεμάτη αβεβαιότητα, χωρίς ιδιαίτερα εντυπωσιακές συναλλαγές, η ΤΝ ήταν σίγουρα το επίκεντρο της προσοχής».

Βασικά σημεία του 2024

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 349,4 δισ. το 2023 στα US$ 368,3 δισ. το 2024, ενώ ο όγκος των συναλλαγών μειώθηκε σε χαμηλό επταετίας, στις 35 685.

• Οι επενδύσεις VC αυξήθηκαν από τα US$ 173 δισ. στα US$ 221,7 δισ. μεταξύ 2023 και 2024 στην αμερικανική ήπειρο - με τις ΗΠΑ να καταγράφουν αύξηση από τα US$ 162,2 δισ. στα US$ 209 δισ., ενώ στην Ευρώπη σημειώθηκε πτώση από τα US$ 67,6 δισ. στα 62,4 δισ. Ταυτόχρονα, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού το 2024 οι επενδύσεις VC υποχώρησαν σε χαμηλό εννιαετίας, στα US$ 78,8 δισ.

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις CVC (Corporate Venture Capital) κατέγραψαν άνοδο από τα US$ 177,9 δισ. το 2023 στα US$ 185,1 δισ. το 2024.

• Οι επενδύσεις CVC στην αμερικανική ήπειρο αυξήθηκαν από US$ 89,6 δισ. το 2023 σε US$ 112,8 δισ. το 2024 -με τις ΗΠΑ να σημειώνουν αύξηση από US$ 84,7 δισ. σε US$ 107,5 δισ. στις ΗΠΑ, ενώ μειώθηκαν από US$ 32,5 δισ. σε US$ 30,3 δισ. στην Ευρώπη και από US$ 53,3 δισ. στα US$ 39.5 δισ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.

• Το μέσο μέγεθος συναλλαγής για τους γύρους χρηματοδότησης Series B, C και D+ αυξήθηκαν σημαντικά τόσο στην Αμερική όσο και στην Ευρώπη, με τα μέσα μεγέθη των συναλλαγών D+ να αυξάνονται πιο θεαματικά - από US$ 55 εκατ. σε 100 εκατ. στην αμερικανική ήπειρο και από US$ 59,6 εκατ. σε US$ 80 εκατ. στην Ευρώπη.

• Η αξία αποεπενδύσεων IPO υποχώρησε σε χαμηλό επταετίας, στα US$ 134,6 δισ. παγκοσμίως.

Βασικά σημεία δ’ τριμήνου 2024

• Οι παγκόσμιες επενδύσεις αυξήθηκαν από τα US$ 84,5 δισ. μέσω 8 586 συναλλαγών το γ’ τρίμηνο του 2024 στα US$ 108,6 δισ. μέσω 7 022 συναλλαγών το δ’ τρίμηνο του 2024.

• Στην αμερικανική ήπειρο συγκεντρώθηκαν US$ 78,7 δισ. σε επενδύσεις VC, με τα US$ 74,6 δισ. να προέρχονται από τις ΗΠΑ, κατά το δ’ τρίμηνο του 2024.

• Η Ευρώπη προσέλκυσε US$ 15,6 δισ. σε επενδύσεις VC, ξεπερνώντας για πρώτη φορά την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, όπου οι επενδύσεις ανήλθαν μόλις στα US$ 12,8 δισ. κατά τη διάρκεια του δ’ τριμήνου του 2024.

• Ο όγκος των συναλλαγών σε όλες τις περιοχές παρέμεινε απίστευτα χαμηλός, με 3 178 συναλλαγές στην αμερικανική ήπειρο, στα χαμηλότερα επίπεδα από το γ’ τρίμηνο του 2017, 1 977 στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, το χαμηλότερο τρίμηνο εδώ και τουλάχιστον δέκα χρόνια και 1 671 στην Ευρώπη, το χαμηλότερο τρίμηνο μετά το γ’ τρίμηνο 2016.

• Οι παγκόσμιες εταιρικές επενδύσεις CVC αυξήθηκαν από US$ 40,4 δισ. το γ’ τρίμηνο του 2024 στα US$ 51,9 δισ. το δ’ τρίμηνο του 2024, χάρη στην αύξηση στην αμερικανική ήπειρο από US$ 22,3 δισ. σε US$ 37,2 δισ. Η Ευρώπη επίσης κατέγραψε αύξηση των επενδύσεων CVC, από US$ 6,9 δισ. σε US$ 7,2 δισ., ενώ πτώση σημειώθηκε για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού από US$ 10,8 δισ. σε US$ 7 δισ.

Ραγδαία η αύξηση των επενδύσεων VC στην ΤΝ

Οι επενδύσεις VC στην ΤΝ αυξήθηκαν θεαματικά το δ’ τρίμηνο του 2024, χάρη σε έναν ιδιαίτερα υψηλό αριθμό πολύ μεγάλων συναλλαγών. Οι εταιρείες ΤΝ με έδρα τις ΗΠΑ προσέλκυσαν τη μερίδα του λέοντος των συγκεκριμένων επενδύσεων, συμπεριλαμβανομένων των πέντε μεγαλύτερων συναλλαγών του τριμήνου.

Επιπλέον, οι τρεις μεγαλύτερες συναλλαγές στην Ευρώπη έγιναν από τις startup AI Greenscale, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο (US$1,3 δισ.), την τουρκική Insider (US$ 500 εκατ.) και τη γαλλική Poolside (US$ 500 εκατ.). Στην Ασία, η Didi, εταιρεία αυτόνομης οδήγησης με βάση την ΤΝ, άντλησε US$ 298 εκατ. το εν λόγω τρίμηνο.

Η Αμερική καταγράφει το καλύτερο τρίμηνο για τις επενδύσεις VC μετά το β’ τρίμηνο του 2022, παρά την μείωση στον όγκο των συναλλαγών

Οι επενδύσεις VC στην αμερικανική ήπειρο αυξήθηκαν σε υψηλό δέκα τριμήνων, στα US$ 78,7 δισ., κατά το δ’ τρίμηνο του 2024, με κορυφαία την άντληση US$ 10 δισ. από την Databricks με έδρα τις ΗΠΑ. Τα US$ 74.6 δισ. του συνόλου αυτού προήλθαν από τις ΗΠΑ. Παρά τη σημαντική άνοδο στις επενδύσεις, ο όγκος των συναλλαγών στην Αμερική μειώθηκε στις 3 178, στο το χαμηλότερο επίπεδό τους μετά το γ’ τρίμηνο του 2017.

Από αυτές, οι 2 859 συναλλαγές αφορούσαν τις ΗΠΑ, όπου σημειώθηκε το χαμηλότερο επίπεδο όγκου συναλλαγών μετά το δ’ τρίμηνο του 2016. Εκτός των ΗΠΑ, ο Καναδάς είδε τις επενδύσεις VC να αυξάνονται ελαφρά από US$ 2,4 δισ. σε US$ 2,5 δισ. μεταξύ του γ’ και του δ’ τριμήνου του 2024, καταγράφοντας το καλύτερο τρίμηνο για τις επενδύσεις VC στον Καναδά μετά το α’ τρίμηνο του 2022. Οι επενδύσεις VC αυξήθηκαν επίσης από US$ 484 εκατ. σε US$ 586 εκατ. στη Βραζιλία και από US$ 423 εκατ. σε US$ 440 εκατ. στο Μεξικό.

Ξεπέρασε η Ευρώπη την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού στις επενδύσεις VC κατά το δ’ τρίμηνο του 2024

Οι επενδύσεις VC στην Ευρώπη αυξήθηκαν από το υποτονικό επίπεδο των US$ 13,7 δισ. το γ' τρίμηνο του 2024, στα πιο ικανοποιητικά US$ 15,6 δισ. το δ' τρίμηνο του 2024. Ο όγκος των συναλλαγών στην περιοχή παρέμεινε πολύ χαμηλός, ενώ μειώθηκε από 2 038 σε 1 971 μεταξύ γ’ και δ’ τριμήνου 2024. Η GreenScale με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο προσέλκυσε τη μεγαλύτερη συναλλαγή του τριμήνου (US$ 1,3 δισ.), ακολουθούμενη από την τουρκική Insider (US$ 500 εκατ.) και τη γαλλική Poolside (US$ 500 εκατ.). Η υγειονομική περίθαλψη και η βιοτεχνολογία έλαβαν επίσης ισχυρή χρηματοδότηση, με κορυφαίες τις αυξήσεις από την Oura με έδρα τη Φινλανδία (US$ 200 εκατ.) και την ελβετική Alentis Therapeutics.

Το Ηνωμένο Βασίλειο συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσό χρηματοδότησης VC το δ’ τρίμηνο του 2024, αγγίζοντας τα US$ 5,4 δισ., ακολουθούμενο από τη Γαλλία (σχεδόν US$ 2 δισ.) και τις σκανδιναβικές χώρες (US$1,6 δισ.). Η Γερμανία αντιμετώπισε μια σειρά από μακροοικονομικές προκλήσεις το δ΄ τρίμηνο του 2024, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις VC να μειωθούν στα US$ 1,4 δισ, επίπεδα που έχουν να παρατηρηθούν από το γ’ τρίμηνο του 2020. Η μεγαλύτερη άντληση στη Γερμανία κατά το δ’ τρίμηνο του 2024 ήταν ένας γύρος Series B ύψους $160 εκατομμυρίων από την The Exploration Company με αντικείμενο το διάστημα.

Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκαν στα US$ 12,8 δισ., σε χαμηλό δεκαετίας

Οι επενδύσεις VC στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού μειώθηκαν στα US$ 12,8 δισ. μέσω 1 977 συναλλαγών κατά το δ’ τρίμηνο του 2024, το χαμηλότερο επίπεδο τόσο για τις συνολικές επενδύσεις όσο και για την αξία συναλλαγών στην περιοχή εδώ και πάνω από δέκα χρόνια.

Η χρηματοδότηση στην περιοχή μειώθηκε σχεδόν συνολικά, με την Κίνα να σημειώνει πτώση από US$ 10,3 δισ. σε US$ 5,8 δισ. μεταξύ του γ’ τριμήνου του 2024 και του δ’ τριμήνου του 2024, την Ινδία από US$ 3,7 δισ. στα US$ 2,6 δισ. και την Ιαπωνία από τα US$ 2 δισ. στα US$ 1,3 δισ. Μικρή άνοδο κατέγραψε η Αυστραλία, από US$ 636 εκατ. σε 716 εκατ.. Η μεγαλύτερη συναλλαγή του τριμήνου ήταν η αύξηση ύψους US$ 1,1 δις. από την κινεζική CNNP Rich Energy, ακολουθούμενη από απόσταση από μια US$ 350 εκατ. από την Zepto με έδρα την Ινδία και US$ 298 εκατ. από την κινεζική Didi Autonomous Driving.

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στην αγορά IPO εν όψει του 2025

Ενώ η παγκόσμια γεωπολιτική αβεβαιότητα συνεχίζεται σε σημαντικό βαθμό, εκφράζεται μια μεγαλύτερη αίσθηση αισιοδοξίας καθώς εισερχόμαστε στο α’ τρίμηνο του 2025, λόγω του ζωηρού ενδιαφέροντος για τις επενδύσεις στην ΤΝ, των συνεχιζόμενων περικοπών των επιτοκίων σε πολλές κρίσιμες δικαιοδοσίες και των ελπιδοφόρων ενδείξεων ότι η αγορά IPO θα ανακάμψει το 2025. Η ΤΝ θα παραμείνει πιθανότατα ο σημαντικότερος στόχος για τους επενδυτές VC, αν και η αμυντική τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και η βιοτεχνολογία, καθώς και η κυβερνοασφάλεια, πιθανότατα θα συνεχίσουν να προσελκύουν την προσοχή.

Καθώς διανύουμε το α’ τρίμηνο του 2025, οι επενδυτές VC και οι startups παρακολουθούν την αγορά IPO, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ, με έντονο ενδιαφέρον. Με τις μακροοικονομικές συνθήκες να βελτιώνονται και ορισμένες παγκόσμιες αβεβαιότητες να σταθεροποιούνται, υπάρχει αυξανόμενη αισιοδοξία ότι το περιβάλλον των αποεπενδύσεων θα βελτιωθεί δραστικά το 2025, ιδιαίτερα από την πλευρά των IPO.

O Νίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting, KPMG στην Ελλάδα δήλωσε «Η έκθεση Venture Pulse Q4 2024 αποκαλύπτει μια αισιόδοξη προοπτική για τις εταιρείες επιχειρηματικών κεφαλαίων (VC) το 2025, με αυξημένο ενδιαφέρον για τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η αμυντική τεχνολογία και η κυβερνοασφάλεια. Αναμένουμε ότι η αγορά θα συνεχίσει να ανακάμπτει, με περισσότερα IPOs, συγχωνεύσεις και εξαγορές».

«Μια σειρά από εταιρείες είναι κάτι παραπάνω από έτοιμες να προχωρήσουν, καθώς μέχρι τώρα τηρούσαν στάση αναμονής περιμένοντας να βελτιωθούν οι οικονομικοί δείκτες και να ομαλοποιηθεί μέρος της αβεβαιότητας», πρόσθεσε ο Francois Chadwick, Partner, από την KPMG των ΗΠΑ «Αυτή τη στιγμή, όλα φαίνονται ευνοϊκά ώστε η αγορά IPO να ανακάμψει το 2025. Το μεγάλο ερώτημα είναι το πότε. Το α’ τρίμηνο του 2025 ίσως να είναι ακόμα σχετικά υποτονικό για τις αποεπενδύσεις, δεδομένης της αλλαγής διοίκησης των ΗΠΑ και των αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με τους δασμούς και άλλα θέματα, αλλά αν δούμε ένα-δυο μονόκερους να πραγματοποιούν έξοδο με επιτυχία, πιθανότατα θα υπάρξει μια σειρά εταιρειών έτοιμες να ακολουθήσουν τα βήματά τους».