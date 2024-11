Intralot: Στα 20 εκατ. η συνεισφορά στα EBITDA από το χαμένο συμβόλαιο στο Οχάιο

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας η συνεισφορά του εν λόγω συμβολαίου στα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ήταν της τάξης των 20 εκατ. ευρώ.

Την απώλεια συμβολαίου στο Οχάιο ανακοίνωσε η Intralot, αναφορικά με τη συνεισφορά στα EBITDA του εν λόγω συμβολαίου. Σύμφωνα με την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η αναμενόμενη επένδυση της αμερικανικής θυγατρικής της Intralot στο Οχάιο θα ανέρχονταν σε περίπου 200 εκατ. δολάρια, σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών (δ.τ. INTRALOT) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι συμμετείχε, μέσω της θυγατρικής της στις ΗΠΑ Intralot Inc., σε διεθνή διαγωνισμό με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών κεντρικού πληροφοριακού συστήματος και εξοπλισμού υποδομής της Κρατικής Λοταρίας της Πολιτείας του Ohio των ΗΠΑ, για την περίοδο μετά τη λήξη του τρέχοντος συμβολαίου πλαισίου που κατέχει η Intralot Inc., στην Πολιτεία για τις αντίστοιχες υπηρεσίες μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027. Σε περίπτωση επιτυχούς έκβασης του διαγωνισμού, η αναμενόμενη επένδυση της Intralot Inc. σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού θα ανέρχονταν ως περίπου $200εκ.

Η Intralot Inc. ενημερώθηκε από την αρμόδια για το διαγωνισμό Επιτροπή Προμηθειών της Πολιτείας ότι δεν ήταν ο προτιμητέος προμηθευτής. Η καθαρή συνεισφορά του έργου σήμερα στο EBITDA της Intralot Inc. ανέρχεται σε περίπου 20 εκ. δολάρια και θα διατηρηθεί (αναλογικά ως ποσοστό επί των μελλοντικών πωλήσεων) μέχρι τη λήξη του συμβολαίου στα μέσα του 2027».