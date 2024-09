Στην κορυφή των διακρίσεων της Extel οι ελληνικές τράπεζες

Πρωτιά της Alpha Bank στις 7 από τις 8 κατηγορίες για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.

Σε ελληνικά χέρια βρέθηκαν όλες οι κορυφαίες διακρίσεις της έρευνας της Extel για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου της Αναδυόμενης Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (Emerging EMEA), αλλά και για τις υποκατηγορίες του.

Alpha Bank

Ειδικότερα, η Alpha Bank ξεχώρισε καταλαμβάνοντας την 1η θέση για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου (financials) της Emerging EMEA στις εξής κατηγορίες:

- Best CEO για τον Βασίλη Ψάλτη

- Best CFO για τον Deputy CEO Λάζαρο Παπαγαρυφάλλου, για την προηγούμενη ιδιότητά του ως CFO του Ομίλου

- Best ESG Program - Best Investor Day

- Best Investor Relations Professional, για τον Investor Relations Director Ιάσoνα Κεπαπτσόγλου

- Best Investor Relations Program

- Best Investor Relations Team

Επιπλέον, στη 2η θέση αναδείχθηκε η Alpha Bank στην κατηγορία Best Company Board στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η Investor Relations ομάδα της Τράπεζας κατέλαβε την 1 η θέση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ όλων των επιχειρήσεων της κατηγορίας μικρής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Small and Mid-Cap across Developed Europe and Emerging EMEA).

Πειραιώς

Στη 2η θέση για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου (financials) της Emerging EMEA βρέθηκε η Πειραιώς στις κατηγορίες:

- Best CEO για τον Χρήστο Μεγάλου

- Best CFO για τον Θεόδωρο Γναρδέλλη

- Best ESG Program

- Best Investor Day

- Best Investor Relations Professional, για τον Investor Relations Director Ξενοφώντα Δαμαλά

- Best Investor Relations Program

- Best Investor Relations Team

Επίσης, την 1η θέση κατέλαβε η Πειραιώς στην κατηγορία Best Company Board στον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Τέλος, στο υποσύνολο Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης (Large-Cap) του χρηματοοικονομικού κλάδου η Πειραιώς κατέλαβε την 1 η θέση στις παραπάνω κατηγορίες, εκτός των Best Investor Day και Best Investor Relations Professional.

Eurobank

Τέλος, η Eurobank ξεχώρισε στην 3η θέση της κατηγορίας Best ESG Program για το σύνολο του χρηματοοικονομικού κλάδου (financials) της Emerging EMEA.