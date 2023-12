Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Ο βρετανός δισεκατομμυριούχος Τζιμ Ράκλιφ απέκτησε το 25%

Στην εξαγορά μειοψηφικού πακέτου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προχώρησε ο μεγιστάνας των πετροχημικών σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Η βρετανική ομάδα ανακοίνωσε την πώληση του 25% των μετοχών της στον Βρετανό δισεκατομμυριούχο. Ο ιδρυτής και CEO του ομίλου INEOS, συνδέονταν εδώ και εβδομάδες με την εξαγορά ποσοστού στην ιστορική ομάδα που αγωνίζεται στην Premier League.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023