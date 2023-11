Ελληνικό – Lamda: ΤΕΡΝΑ, Intrakat, ΜΕΤΚΑ «υποψήφιοι» ανάδοχοι – κατασκευαστές του εμβληματικού «Riviera Galleria» στο παραλιακό μέτωπο

Ένα εκ των 3 ελληνικών σχημάτων θα «βγει» προσεχώς ανάδοχος για την κατασκευή του περίφημου «Riviera Galleria», του πρώτου παράκτιου mall στην Ελλάδα που θα ανεγερθεί στην περιοχή του Αγίου Κοσμά. Ποιο είναι το project τοπόσημο.

Τρία ισχυρά εγχώρια κατασκευαστικά σχήματα, η ΤΕΡΝΑ (όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ), το γκρουπ Intrakat – ΑΚΤΩΡ και η ΜΕΤΚΑ (όμιλος Mytilineos) φέρονται, σύμφωνα με πληροφορίες, να είναι οι 3 διεκδικητές της σύμβασης για την υλοποίηση του περίφημου «Riviera Galleria», του πρώτου παράκτιου mall στην Ελλάδα που θα ανεγερθεί στην περιοχή του Αγίου Κοσμά και είναι ένα από τα τοπόσημα της πρώτης φάσης των επενδύσεων της Lamda Development στην περιοχή του Ελληνικού. Όπως έχει γνωστοποιήσει η εισηγμένη δια στόματος Οδυσσέα Αθανασίου (CEO της Lamda), έως τα τέλη του 2023 προβλέπεται η ανάδειξη του αναδόχου για την κατασκευή του εμβληματικού project. Η επιλογή θα γίνει ανάμεσα σε 3 υποψήφιους που κατά πληροφορίες είναι οι όμιλοι που αναφέρθηκαν.

Σύμφωνα με τον CEO του ομίλου Lamda Development Οδυσσέα Αθανασίου, στον σχετικό διαγωνισμό που διενεργεί η Lamda για το έργο, που ήδη έχει λάβει τις σχετικές εγκρίσεις αλλά και οικοδομική άδεια τον περασμένο Αύγουστο, συμμετέχουν μόνο Έλληνες κατασκευαστές, ενώ από το καλοκαίρι έχει δοθεί και το «πράσινο φως» στα περιβαλλοντικά.

Η επένδυση – Ποιο είναι το project

Ο στόχος είναι οι εργασίες να μπορέσουν να ξεκινήσουν τους πρώτους μήνες του 2024. Αυτή τη στιγμή ο όμιλος βρίσκεται στη φάση της αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Το σύνολο της επένδυσης (με κατασκευή, γη κ.α.) εκτιμάται από ανθρώπους της αγοράς πλέον, λόγω της ανόδου του κόστους υλικών και χρήματος, σε περίπου 250 εκατ. ευρώ (το τεχνικό κόστος αρχικά υπολογίζονταν σε περίπου 120 εκατ. με ΦΠΑ) αν και δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές το τελευταίο διάστημα. Σε σχετική πρόσφατη εταιρική παρουσίαση της Lamda σημειώνεται ότι τo capex για το mall αυτό αλλά και το σαφώς μεγαλύτερο Vouliagmenis Mall έχει υπολογιστεί πλέον σε 656 εκατ. ευρώ, η γη και οι υποδομές συνολικά σε 263 εκατ. και άλλα κόστη όπως π.χ. Financing, marketing κ.λπ. σε 133 εκατ., άρα συνολικά σε άνω του 1,05 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με όσα ανέφερε πρόσφατα ο κ. Αθανασίου, στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με εκπροσώπους των media, το πολυτελές εμπορικό συγκρότημα Riviera Galleria στο παραλιακό μέτωπο θα έχει ανάδοχο – κατασκευαστή τον Ιανουάριο του 2024, οι εργασίες θα εκκινήσουν αμέσως μετά (θεμελίωση, πρόδρομες εργασίες έως το Πάσχα) και η ολοκλήρωσή του προβλέπεται για το τέλος 2025 με αρχές 2026.

To Riviera Galleria, που θα είναι ένα από τα assets που θα εισφερθούν στον νέο φορέα του ομίλου, Lamda Malls, αποτελεί ένα μοναδικό κέντρο με κορυφαίες προτάσεις αγορών, υψηλής γαστρονομίας και ψυχαγωγίας στα Νότια Προάστια της Αθήνας, στην περιοχή της Μαρίνας Αγ. Κοσμά, συνολικής έκτασης 23.000 τ.μ. (19.000 τ.μ. GLA), με περίπου 100 καταστήματα, φέρει την υπογραφή του κορυφαίου Ιάπωνα και διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Kengo Kuma (Kengo Kuma and Associates), και έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το ελληνικό μελετητικό γραφείο ΒΕΤΑPLAN.

Το έργο αποτελείται από τρία επιμέρους κτίρια, δύο ορόφων το καθένα, με εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών και χώρους αναψυχής, και ενός τέταρτου κτηρίου φορτοεκφόρτωσης. Στο ισόγειο των κτιρίων θα αναπτυχθούν κυρίως εμπορικά καταστήματα, ενώ στον όροφο των κτιρίων, κυρίως χώροι εστίασης και αναψυχής. Και τα τρία κτίρια θα είναι συνολικής επιφάνειας 41.000 τ.μ., ενώ προβλέπεται και η δημιουργία κατάλληλου χώρου στάθμευσης 966 θέσεων αυτοκινήτων. Οι επιμέρους κτιριακοί όγκοι συνδέονται μέσω υπέργειων και υπόγειων ζεύξεων, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό μία συνεχή εναλλαγή ανοικτών - κλειστών χώρων, με κυρίαρχο τον φυσικό φωτισμό και τη συνεχόμενη θέαση προς τη θάλασσα. Κύρια μορφολογικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής σύνθεσης αποτελούν το σύστημα σκίασης και η διαμόρφωση των όψεων. Το σύστημα σκίασης, κυματοειδούς μορφής, ξεδιπλώνεται περιμετρικά των κτηρίων, στο επίπεδο του ισογείου και του ορόφου, για την προστασία του κοινού από τις καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιος). Το ημιδιάφανο αυτό σύστημα, επιτρέπει το φυσικό φωτισμό στους χώρους που καλύπτει, αφήνοντας παράλληλα ανοικτή τη θέαση προς τον ουρανό και τη θάλασσα. H μορφολογία των όψεων των τριών κτιρίων ακολουθεί μία ρυθμική διαδοχή συμπαγών στοιχείων πλήρους ύψους, τα οποία παρεμβάλλονται στα υαλοστάσια των όψεων.

Το ενδιαφέρον για τους χώρους

Για το Riviera Galleria έχουν ήδη υπογραφεί/συμφωνηθεί οι όροι (HoT) για το 36% της μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας, στόχος είναι να ανέβει το ποσοστό σε 50% φέτος, υπάρχει ενδιαφέρον για το 194% των εκμισθώσιμων χώρων, ενώ η υπογραφή των συμβάσεων εμπορικής συνεργασίας θα ξεκινήσει από τα τέλη του 2023. Το 2027 αναμένεται να εισφέρει EBITDA περίπου 17 εκατ. ευρώ στον όμιλο (Pro-forma operating EBITDA on the 1st full year of operation) στην πρώτη χρονιά λειτουργίας του.