Χ: Δοκιμαστική συνδρομή 1 δολαρίου για τους νέους χρήστες

To X, πρώην Twitter, ξεκινά να χρεώνει δοκιμαστικά τους νέους χρήστες 1 δολάριο ετησίως, για να τους παρέχει τη δυνατότητα να «ποστάρουν και να αλληλεπιδρούν με άλλα posts», όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική της ανάρτηση.

Η social media πλατφόρμα, αναφέρει πως η κίνηση αυτή θα είναι μέρος των προσπαθειών της για να καταπολεμήσει την spam και bot δραστηριότητα. Η ετήσια συνδρομή θα αποτελεί τμήμα του προγράμματος που η εταιρεία αποκαλεί «Not A Bot», και θα την δοκιμάσει για πρώτη φορά στη Νέα Ζηλανδία και στις Φιλιππίνες.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.

