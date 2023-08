Σημαντικές διακρίσεις για την ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος ξεχώρισε σε 4 κορυφαίους θεσμούς κερδίζοντας 12 βραβεία.

Diversity & Inclusion Awards: 3 Gold Βραβεία στις κατηγορίες Internal Communication, Learning & Development/Training, Ethnic Origin και 1 Silver βραβείο στην κατηγορία Age

Responsible Business Awards: 1 Gold Βραβείο στην κατηγορία Εκπαίδευση και 1 Bronze Βραβείο για το «Πρόγραμμα Εθελοντισμού»

Supply Chain Award: 1 Platinum Βραβείο στην κατηγορία Αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα ανά επιχειρηματικό κλάδο, 3 Gold Βραβεία στις κατηγορίες Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C και B2B, Αριστεία στη last-mile παράδοση/εξυπηρέτηση και Ολική ποιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα και 1 Silver Βραβείο στην κατηγορία Demand Forecasting & Planning – SOP

Health and Safety Awards: 1 Silver Βραβείο στην κατηγορία Υγεία & Ευεξία/Health & Wellness Initiatives

Η ΑΒ Βασιλόπουλος διακρίθηκε για ενέργειές της σε τέσσερις σημαντικούς θεσμούς Diversity & Inclusion Awards, Responsible Business Awards, Supply Chain Awards και Health and Safety Awards, με πολλαπλά βραβεία σε διαφορετικές κατηγορίες. Σε καθημερινή βάση η ΑΒ καινοτομεί και κάνει τη διαφορά, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα τόσο στα προϊόντα που παρέχει, όσο και στις δράσεις της προς τους καταναλωτές, τους ανθρώπους της και την κοινωνία ευρύτερα.

Με 3 Gold και 1 Silver βραβεία διακρίθηκε η ΑΒ στα φετινά Diversity & Inclusion Awards, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη δέσμευσή της για τη διασφάλιση ενός περιβάλλοντος εργασίας, χωρίς περιορισμούς και διακρίσεις, προσβάσιμο και ανοικτό σε όλες και όλους. Το πρώτο βραβείο Gold ήταν στην κατηγορία Internal Communication, για το πρόγραμμα "Φροντί-ζω την Υγεία μου"! Το πρόγραμμα "Φροντί-ζω την Υγεία μου" είχε διάρκεια 2 μήνες και παρουσίασε 2 στρατηγικές καμπάνιες μεγάλης σημασίας για τον καρκίνο του μαστού και τον καρκίνο του προστάτη σε συνεργασία με το ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ. Το δεύτερο Gold βραβείο ήταν στην κατηγορία Learning & Development/Training, για το πρόγραμμα “ABeing Diverse, Equal, and Inclusive – Μια Σειρά Εκπαιδευτικών Πρωτοβουλιών για τη Διαφορετικότητα, την Ισότητα και τη Συμπερίληψη"! Το τρίτο Gold ήταν στην κατηγορία Ethnic Origin, για το πρόγραμμα "Ίσες Ευκαιρίες". Η ΑΒ προσφέρει «Ίσες Ευκαιρίες» και σύναψε στρατηγικές συνεργασίες με ΜΚΟ, όπως η Action Aid, η ΜΕΤΑδραση, η IRC, η JA, η ODYSSEA και η Diversity in the Workplace, ώστε να προσφέρει εργασία σε πρόσφυγες και μετανάστες μέσα από προγράμματα απασχόλησης. Το Silver βραβείο στην κατηγορία Age ήρθε για το πρόγραμμα Young Alfa Beta (ΥΑΒ). Η κοινότητα των ΥΑΒers αποτελεί μια πρωτοβουλία, ανοιχτή σε κάθε μέλος της ΑΒ. Τα μέλη εντάσσονται σε μια δυναμική κοινότητα, που έρχονται σε επαφή με νέες ιδέες, μέσω διαδραστικών εκδηλώσεις των YABers!

Η εκπαίδευση και η εξέλιξη αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι των δράσεων της ΑΒ, προσφέροντας με αυτό τον τρόπο εκπαιδευτικές και εθελοντικές δράσεις τόσο για παιδιά όσο και για ενήλικες. Αποτέλεσμα αυτών των δράσεων είναι οι διακρίσεις στα Responsible Business Awards, λαμβάνοντας το Gold Award στην κατηγορία εκπαίδευση για το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικές δράσεις για τα παιδιά, με επίκεντρο την Υγιεινή Διατροφή και την Ανακύκλωση». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες ενέργειες όπως οι «Διατροφοπεριπέτειες», που υλοποιούνται από το Ινστιτούτο Prolepsis και περιλαμβάνουν βιωματικές ενέργειες μέσω τηλεκπαίδευσης για την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας, αλλά και το έκθεμα «Το Αβητάρι της διατροφής», σε συνεργασία με το Ελληνικό Παιδικό Μουσείο, μια μικρογραφία σουπερμάρκετ, που τα παιδιά ανακαλύπτουν με βιωματικούς τρόπους την αξία της υγιεινής διατροφής και τις μουσειοσκευές που ταξιδεύουν ανά την Ελλάδα. Στο πρόγραμμα επίσης συμπεριλαμβάνεται το Κινητό Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Ανακύκλωσης, με το εμβληματικό διώροφο λεωφορείο που μεταδίδει το μήνυμα της ανακύκλωσης σε σχολεία, αλλά και δήμους σε όλη την Ελλάδα.

Αναπόσπαστο κομμάτι του χαρακτήρα της ΑΒ Βασιλόπουλος, όμως, είναι και ο εθελοντισμός, ο οποίος αναδείχθηκε μέσα από το πρόγραμμα «Δράση Εθελοντισμού ΑΒ. 12 Χρόνια Εθελοντές ΑΒ: Μαζί κάνουμε τη διαφορά!». Σε αυτό περισσότεροι από 6.500 ενεργοί εθελοντές, εργαζόμενοι της ΑΒ έγιναν «ένα» για 12η συνεχόμενη χρονιά και πραγματοποιήσαν 235 μεμονωμένες δράσεις για καλό σκοπό σε δεκάδες περιοχές της Ελλάδας. Η συγκεκριμένη δράση διακρίθηκε με το Bronze Award στην κατηγορία Πρόγραμμα Εθελοντισμού. Μέσω των ενεργειών της η ΑΒ Βασιλόπουλος από τη μία διασφαλίζει τη δημιουργία μιας κοινότητας σε εθνικό επίπεδο, ενώ από την άλλη εξασφαλίζει την ανάπτυξη της εταιρείας προκειμένου να προσφέρει τις καλύτερες λύσεις για όλους.

Επιπλέον, η ΑΒ Βασιλόπουλος έχοντας στο επίκεντρο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών της δημιούργησε το «Home Shop Center», μια καινοτόμα δομή με ποικίλα μοντέλα αναπλήρωσης και παράδοσης, καλύπτοντας το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής για μια πιο άμεση διανομή των προϊόντων. Το συγκεκριμένο «Dark Store του AB E-shop», διακρίθηκε με το Platinum Award στην κατηγορία «Αριστεία στην εφοδιαστική αλυσίδα ανά επιχειρηματικό κλάδο» των Supply Chain Awards. Η ίδια ενέργεια, έλαβε 3 επιπλέον GOLD βραβεία στις κατηγορίες Ηλεκτρονικό Εμπόριο B2C και B2B, Αριστεία στη last-mile παράδοση/εξυπηρέτηση και στην Ολική ποιότητα στην εφοδιαστική αλυσίδα. Με το συνεχές ενδιαφέρον προς τους πελάτες το «Home Shop Center» ανέπτυξε τη μέθοδο πρόβλεψης των αναγκών των πελατών και μέσω αυτού έλαβε το SILVER βραβείο στην κατηγορία Demand Forecasting & Planning – SOP.

Οι άνθρωποι της ΑΒ είναι που οδηγούν στη δημιουργία δράσεων όπως το ΑλφαΒητικό Πρόγραμμα "Ευ ζην WELLBEING". Ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλη την ΑλφαΒητική οικογένεια και φροντίζει για την υγεία και την ευεξία και των 13.500 εργαζομένων της. Η δράση αυτή έλαβε στα Health and Safety Awards 2023 το SILVER βραβείο στην κατηγορία Υγεία & Ευεξία / Health & Wellness Initiatives. Μέσω του "Ευ Ζην WELLBEING" όλες και όλοι στην ΑΒ Βασιλόπουλος έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε οφέλη για την ψυχολογική και σωματική τους υγεία.

Η ΑΒ Βασιλόπουλος κάνει τη διαφορά, νοιάζεται για τους ανθρώπους της και τους πελάτες της, ενώ καινοτομεί μέσα από πολύπλευρά και ξεχωριστά έργα που αναλαμβάνει. Φροντίζει για την υγεία και ευεξία, δίνει τον καλύτερο της εαυτό για την κοινότητα που έχει δημιουργήσει και συνεχίζει να επενδύει σε ενέργειες και τεχνολογίες. Τα 8 βραβεία σε 3 θεσμούς αποτελούν επιτυχία τόσο της εταιρικής στρατηγικής, όσο και των ανθρώπων που την υπηρετούν, αφήνοντας ταυτόχρονα ανεξίτηλο το αποτύπωμα της ΑΒ στην κοινωνία.

