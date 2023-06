Η Virgin Galactic ξεκινά τις εμπορικές πτήσεις στο διάστημα - Εκτοξεύθηκε η μετοχή πάνω από 40%

«Ξεκινάμε τα διαστημικά ταξίδια σε όποιον έχει αναρωτηθεί ποτέ τι υπάρχει εκεί», ανέφερε η εταιρεία.

Εμπορικές πτήσεις στο διάστημα ξεκινά να προσφέρει στα τέλη αυτού του μήνα η Virgin Galactic, με τη μετοχή της εταιρείας του Ρίτσαρντ Μπράνσον να εκτοξεύεται 44% στον απόηχο της ανακοίνωσης.

«Ξεκινάμε τα διαστημικά ταξίδια σε όποιον έχει αναρωτηθεί ποτέ τι υπάρχει εκεί», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτησή της στο twitter.

Now Open: The Spaceline for Earth 🌎

We're opening space travel to anyone who has ever wondered what is above and beyond. Get ready for our first commercial spaceflights:#GALACTIC01 → June 2023

Scientific Research Mission#GALACTIC02 → August 2023

Private Astronaut… pic.twitter.com/WCDYRlBsLB

— Virgin Galactic (@virgingalactic) June 15, 2023