Attica Bank: Ξεκινά αύριο 28/4 η διαπραγμάτευση στο ΧΑ των νέων μετοχών από την ΑΜΚ

Από αύριο, Παρασκευή 28 Απριλίου, θα ξεκινήσει στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των 35.062.731 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,05 ευρώ έκαστη, της Attica Bank που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Αναλυτικότερα, όπως ανακοίνωσε η Attica Bank:

«Οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στις μερίδες και στους λογαριασμούς αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσής τους. Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν μέσω της Αύξησης ύψους 473,3 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €9,6 εκατ., θα διατεθούν σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 3.2 "Reasons for the Share Capital Increase and Use of Proceeds" του Σημειώματος Μετοχικού Τίτλου (Securities Note) του από 16 Μαρτίου 2023 Ενημερωτικού́ Δελτίου (Prospectus) της Τράπεζας» καταλήγει η ανακοίνωση.